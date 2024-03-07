atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

В Новосибирске грузовик сбил ребенка

Грузовик сбил ребенка в Кировском районе. Мальчик переходил дорогу не по «зебре»

7 марта 2024, 07:00
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

В Новосибирске грузовик сбил ребенка

Пострадавшего мальчика увезли в больницу, на месте работают сотрудники ГИБДД.

7 марта в 11:30 в Кировском районе Новосибирска 43-летний мужчина за рулем грузовика «Мицубиси Фусо Кантер» сбил 7-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу не по «зебре». Об этом сообщает городской отдел пропаганды Госавтоинспекции.

ДТП случилось на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе дома №15.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход-мальчик 2017 года рождения, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

4 марта маршрутка с пассажирами сбила ребенка, который тоже перебегал дорогу не по «зебре». 10-летнего мальчика доставили в больницу, пассажиры не пострадали.

Читайте также:
Трое детей пострадали при столкновении машин на перекрестке. Возбуждено делоВодитель внедорожника разбился насмерть при столкновении с фурой3-летний мальчик пострадал при столкновении внедорожника и троллейбуса в Новосибирске
#Новосибирск#Дети#ДТП#Ребенок#Больница#Пострадавший#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
Вчера, 05:58
Новосибирские власти подали еще один иск к генподрядчику ЛДС. Теперь на почти 100 млн
Вчера, 11:40
В сквере «Крылья Сибири» убрали глобус с фонтана
Вчера, 13:30
Следком и УФАС заинтересовались сносом дома Кондратюка в Новосибирске
5 марта, 10:53
ТОП лучших подарков для женщин на 8 марта
Вчера, 09:57
Весенний призыв 2024: призывной возраст, повестки и штрафы — что изменится
5 марта, 13:43