Грузовик сбил ребенка в Кировском районе. Мальчик переходил дорогу не по «зебре»

7 марта в 11:30 в Кировском районе Новосибирска 43-летний мужчина за рулем грузовика «Мицубиси Фусо Кантер» сбил 7-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу не по «зебре». Об этом сообщает городской отдел пропаганды Госавтоинспекции.