Грузовик сбил ребенка в Кировском районе. Мальчик переходил дорогу не по «зебре»

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7 марта в 11:30 в Кировском районе Новосибирска 43-летний мужчина за рулем грузовика «Мицубиси Фусо Кантер» сбил 7-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу не по «зебре». Об этом сообщает городской отдел пропаганды Госавтоинспекции.
ДТП случилось на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе дома №15.
«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход-мальчик 2017 года рождения, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.
4 марта маршрутка с пассажирами сбила ребенка, который тоже перебегал дорогу не по «зебре». 10-летнего мальчика доставили в больницу, пассажиры не пострадали.