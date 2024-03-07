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Какие льготы положены обладателям знака «За материнскую доблесть» в Новосибирске

Губернатор Травников вручил многодетным женщинам знаки «За материнскую доблесть»

7 марта 2024, 06:46
Фото: правительство Новосибирской области

Какие льготы положены обладателям знака «За материнскую доблесть» в Новосибирске

В Новосибирской области каждая шестая семья — многодетная. По традиции чествование таких семей в регионе прошло накануне 8 Марта.

Накануне 8 Марта в правительстве Новосибирской области 15 многодетным матерям вручили знаки отличия «За материнскую доблесть». Знаки вручали губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

«В последние годы на уровне государства делается очень много для поддержки материнства и детства, многодетных семей», — сказал губернатор.

Губернатор поблагодарил многодетных женщина за пример, который они подают подрастающему поколению.

«Огромное спасибо вам, уважаемые женщины, вашим мужьям, детям за то, что вы все эти годы сохраняли верность этому великому делу — созданию большой, многодетной семьи. У нас сегодня есть возможность, опираясь на ваш пример, говорить об этом, привлекать к этому внимание, воспитывать молодёжь в духе того, что вы делали», — заключил Андрей Травников.
Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области каждая шестая семья — многодетная. Всего в регионе больше 280 тысяч семей. За последние шесть лет их количество выросло почти в два раза — с 25 106 в 2018 году до 47 061 в 2023 году.

С 2008 года знак отличия «За материнскую доблесть» вручили 1 308 многодетным матерям. Среди них 13 женщин с 5 детьми, одна женщина с 6 детьми, одна женщина с 7 детьми. Возраст самой молодой мамы — 34 года.

Обладателям знака «За материнскую доблесть» единовременно выплачивают 50 тысяч рублей без учета налогов. Помимо этого, им компенсируют половину расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

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#Общество#Новосибирск#Награда#Андрей Травников#Материнство#Многодетные семьи#Алёна Рогонова
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