Кармическое новолуние 10 марта — что это такое и как повлияет на россиян

Отметим, что ранее геологи из Токийского университета в Японии выяснили: наиболее сильные землетрясения и цунами происходят именно во время новолуния или полнолуния. Так, например, несколько масштабных катастроф XXI произошли именно во время таких фаз Луны: землетрясение 2004 года в Индийском океане, которое унесло жизни более сотни тысяч человек или землетрясение и цунами в Японии в 2011 году, во время которой произошла авария на атомной станции «Фукусима».