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Published Сегодня, 07:23

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Новолуние 10 марта будет необычным

Кармическое новолуние 10 марта — что это такое и как повлияет на россиян

7 марта 2024, 07:23
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новолуние 10 марта будет необычным

10 марта над Новосибирской областью произойдет Кармическое новолуние

Новосибирцы застанут новолуние, которое произойдет 10 марта. Астрологи утверждают, что с этого момента в жизни каждого человека произойдут перемены, а астрономы утверждают, что это все сказки, хотя новолуние действительно принесет некоторые изменения.

Новолуние произойдет 10 марта в 12:00 по московскому времени. В этот день Солнце и Луна выстроятся в одну линию по отношению к Земле. Астрологи уверяют, что явление будет сопровождаться сближением Сатурна и Нептуна, что «связано с завершением глобального цикла, изменением мироустройства и миропорядка».

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Рационально настроенные астрономы сообщают о других особенностях новолуния. В этот день Солнце и Луна действительно окажутся в одном направлении от Земли. При этом Луна будет ближе всего к нашей планете. Это связано с мартовским перигеем (наибольшей приближенностью к Земле) спутника.

«Гравитационное действие Солнца и Луны при такой конфигурации может приводить к особенно большим приливам, поскольку приливное действие Солнца и Луны будут складываться. Учитывая, что Луна окажется достаточно близко от Земли, то стоит ожидать еще большее усиление приливного эффекта», — рассказал Atas.Info специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Отметим, что ранее геологи из Токийского университета в Японии выяснили: наиболее сильные землетрясения и цунами происходят именно во время новолуния или полнолуния. Так, например, несколько масштабных катастроф XXI произошли именно во время таких фаз Луны: землетрясение 2004 года в Индийском океане, которое унесло жизни более сотни тысяч человек или землетрясение и цунами в Японии в 2011 году, во время которой произошла авария на атомной станции «Фукусима».

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Луна#Астрономия#Астрология#Александр Ляхов
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