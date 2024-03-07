Кармическое новолуние 10 марта — что это такое и как повлияет на россиян

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Новолуние произойдет 10 марта в 12:00 по московскому времени. В этот день Солнце и Луна выстроятся в одну линию по отношению к Земле. Астрологи уверяют, что явление будет сопровождаться сближением Сатурна и Нептуна, что «связано с завершением глобального цикла, изменением мироустройства и миропорядка».
Рационально настроенные астрономы сообщают о других особенностях новолуния. В этот день Солнце и Луна действительно окажутся в одном направлении от Земли. При этом Луна будет ближе всего к нашей планете. Это связано с мартовским перигеем (наибольшей приближенностью к Земле) спутника.
«Гравитационное действие Солнца и Луны при такой конфигурации может приводить к особенно большим приливам, поскольку приливное действие Солнца и Луны будут складываться. Учитывая, что Луна окажется достаточно близко от Земли, то стоит ожидать еще большее усиление приливного эффекта», — рассказал Atas.Info специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
Отметим, что ранее геологи из Токийского университета в Японии выяснили: наиболее сильные землетрясения и цунами происходят именно во время новолуния или полнолуния. Так, например, несколько масштабных катастроф XXI произошли именно во время таких фаз Луны: землетрясение 2004 года в Индийском океане, которое унесло жизни более сотни тысяч человек или землетрясение и цунами в Японии в 2011 году, во время которой произошла авария на атомной станции «Фукусима».