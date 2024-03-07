Компания «Леруа Мерлен» сменила название на «Ле Монлид». Когда обновят вывески?

Магазины «Леруа Мерлен» в Новосибирске сменят название

Смена названия юрлица связана с передачей российского подразделения местному менеджменту. Обещают, что логотип и вывески магазинов останутся прежними до конца 2024 года. Затем сеть может сменить название на MONLID.