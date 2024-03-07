Компания «Леруа Мерлен» сменила название на «Ле Монлид». Когда обновят вывески?

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
С 5 марта компания «Леруа Мерлен» в России официально сменила название юридического лица на «Ле Монлид».
«В рамках реализации намерения о передачи управления менеджменту, выраженного в марте 2023 года, ООО „Леруа Мерлен Восток“ проводит ряд внутренних изменений. В частности, меняется фирменное наименование компании без изменения юридического лица. С 5 марта 2024 года фирменное наименование компании меняется на ООО „Ле Монлид“», — говорится в документе за подписью юридического директора Виктора Киселенко.
Переименование юрлица в Казахстане произойдет позже.
Компания Leroy Merlin («Леруа Мерлен») принадлежит французской группе ADEO. Российским подразделением компании управляет француз Лоран Дефассье. В Новосибирске работают четыре гипермаркета сети: на улице Ватутина, улице Мясниковой, в Фабричном переулке, на Бердском шоссе.
Во внутренних чатах компании сотрудникам разъясняют, что сменилось только наименование юрлица, переоформлять трудовой договор не нужно.
«Вывеска и форма у нас в ближайший год не будут меняться. В ассортименте магазинах, ценах, процессах ничего не изменится».
По информации телеграм-канала Shot, сеть может сменить название на MONLID. Пресс-служба компании заявила, что пока ребрендинг не проводится.
Сами сотрудники до сих пор не знают, что означает новое название юрлица.
«Я пыталась переводить это слово, нету. Просто название и все. А что означает — я сама не знаю. В любом случае кто-то объяснит», — говорит продавец.