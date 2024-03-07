Коттедж за 38 млн на берегу Бердского залива — смотрим, за что такие деньги

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Бердске Новосибирской области на продажу выставили коттедж за 38 млн рублей (95 тысяч рублей за кв. метр). Объявление опубликовано на сайте N1. Общая площадь объекта — 400 кв. метров, постройки стоят на участке 12 соток с «вековыми соснами», сказано в тексте объявления. Коттедж расположен на берегу Бердского залива.
Строение состоит из трех этажей, включая подвал. В доме оборудована кухня-гостиная с верандой, кабинет, больше трех спален, спортзал, прачечная. Центральное водоснабжение, газ, электричество.
На территории есть бревенчатая баня и беседка. Покупатель получит теплый гараж на два автомобиля.