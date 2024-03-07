Коттедж за 38 млн на берегу Бердского залива — смотрим, за что такие деньги

В Бердске Новосибирской области на продажу выставили коттедж за 38 млн рублей (95 тысяч рублей за кв. метр). Объявление опубликовано на сайте N1. Общая площадь объекта — 400 кв. метров, постройки стоят на участке 12 соток с «вековыми соснами», сказано в тексте объявления. Коттедж расположен на берегу Бердского залива.