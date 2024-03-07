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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Под Новосибирском продают коттедж за 38 млн рублей

Коттедж за 38 млн на берегу Бердского залива — смотрим, за что такие деньги

7 марта 2024, 11:09
Фото: N1.ru

Под Новосибирском продают коттедж за 38 млн рублей

Дом находится в живописной части Бердска. В нем есть баня, спортзал. Смотрим, что еще предлагают покупателям.

В Бердске Новосибирской области на продажу выставили коттедж за 38 млн рублей (95 тысяч рублей за кв. метр). Объявление опубликовано на сайте N1. Общая площадь объекта — 400 кв. метров, постройки стоят на участке 12 соток с «вековыми соснами», сказано в тексте объявления. Коттедж расположен на берегу Бердского залива.

Фото: N1.ru

Строение состоит из трех этажей, включая подвал. В доме оборудована кухня-гостиная с верандой, кабинет, больше трех спален, спортзал, прачечная. Центральное водоснабжение, газ, электричество.

На территории есть бревенчатая баня и беседка. Покупатель получит теплый гараж на два автомобиля.

Фото: N1.ru
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#Экономика#Новосибирск#Недвижимость#Коттедж#Бердской залив#Алёна Рогонова
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