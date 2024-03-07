Кредиторы хотят обанкротить генподрядчика ЛДС в Новосибирске

Ранее государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» подало в областной арбитражный суд иск к ООО «ЭлинАльфа» на 3 389 712 713 рублей. Как следует из данных картотеки арбитража, суть иска — взыскание неосновательного обогащения по государственному контракту. Однако пока иск оставлен без движения. Как сказано в определении суда, он подан с нарушением Арбитражного процессуального кодекса. Истцу предложено в срок до 13 марта устранить замечания, в противном случае иск будет возвращен.