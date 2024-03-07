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Строительство ЛДС сопровождалось многочисленными скандалами

Кредиторы хотят обанкротить генподрядчика ЛДС в Новосибирске

7 марта 2024, 07:42
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Строительство ЛДС сопровождалось многочисленными скандалами

Генподрядчика «Сибирь-Арены» в Новосибирске хотят признать банкротом

Один из кредиторов московской компании «Элинальфа» намерен обратиться в суд с требованием признать ее банкротом. На этом фоне правительство Новосибирской области пытается получить с «Элинальфы» несколько миллиардов рублей незаконного обогащения

ООО «Сибирский центр консалтинга и оценки» «действуя от имени и в интересах ООО „Рента Кар“ распространил официальное сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Элинальфа“ банкротом „в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“. ООО „Элинальфа“ выступало генеральным подрядчиком строительства ледового дворца спрта „Сибирь-Арена“.

28 февраля 10 арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Московской области о взыскании с «Элинальфы» задолженности в размере 11 658 685 рублей, которая образовалась в рамках договора с ООО «Рента Кар» об аренде техники с экипажами для строительства ледовой арены в левобережье Новосибирска.

По данным системы СПАРК, ООО «Рента Кар» зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году и занимается предоставлением транспортных услуг. Компания на 100% принадлежит ее директору Оксане Полежаевой и по итогам 2022 года показала чистую прибыль в размере 45,728 млн рублей.

Ранее государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» подало в областной арбитражный суд иск к ООО «ЭлинАльфа» на 3 389 712 713 рублей. Как следует из данных картотеки арбитража, суть иска — взыскание неосновательного обогащения по государственному контракту. Однако пока иск оставлен без движения. Как сказано в определении суда, он подан с нарушением Арбитражного процессуального кодекса. Истцу предложено в срок до 13 марта устранить замечания, в противном случае иск будет возвращен.

ЛДС «Сибирь-Арена» открыли в августе 2023 года. Строительство ледовой арены началось в 2019, сдать ее планировали летом 2022 года. К финалу стройка подорожала с первоначальных 3,5 до 14,4 млрд рублей. Это объяснили удорожанием материалов, вызванных санкциями в отношении России.

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#Новосибирск#Банкротство#Арбитражный суд#ЛДС#Сибирь-Арена#ЭлинАльфа
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