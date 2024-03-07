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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Манул в Новосибирском зоопарке сыграл на пианино

Манул играет на воображаемом пианино — смотрим милое видео

7 марта 2024, 10:20
Фото: Роман Паулов / кадр из видео

Манул в Новосибирском зоопарке сыграл на пианино

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка приобрел популярность не только из-за своей пушистой внешности. У этой дикой кошки масса талантов, которые раскрываются постепенно.

Зеленогорск снова попал в объектив известного любителя манулов Романа Паулова. На этот раз кот раскрыл в себе музыкальный талант.

«Пришло время увидеть вам еще один талант нашего любимого и звездного Зелечки. Дамы и Господа! Маэстро Зеленогорск!» — подписал видео Роман Паулов.

На кадрах манул грациозно переставляет лапы, из-за чего создается впечатление, что он стучит по клавишам. Предлагаем насладиться зрелищем.

Видео: Роман Паулов / youtube.com / «Манулизация»

В феврале манул из Новосибирского зоопарка в очередной раз продемонстрировал свой коронный прием — умилительное умение ставить лапки на свой хвост. Это случилось во время сильного снегопада.

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#Общество#Видео#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Манул#Юмор#Алёна Рогонова
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