Манул играет на воображаемом пианино — смотрим милое видео

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Зеленогорск снова попал в объектив известного любителя манулов Романа Паулова. На этот раз кот раскрыл в себе музыкальный талант.
«Пришло время увидеть вам еще один талант нашего любимого и звездного Зелечки. Дамы и Господа! Маэстро Зеленогорск!» — подписал видео Роман Паулов.
На кадрах манул грациозно переставляет лапы, из-за чего создается впечатление, что он стучит по клавишам. Предлагаем насладиться зрелищем.
В феврале манул из Новосибирского зоопарка в очередной раз продемонстрировал свой коронный прием — умилительное умение ставить лапки на свой хвост. Это случилось во время сильного снегопада.