Налоговая банкротит одного из крупнейших застройщиков Новосибирска «Дискус плюс»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области обратилась в региональный арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Дискус плюс» банкротом «в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных ст. 3, 6 Закона о банкротстве». Речь идет о задолженности в размере в размере 80,3 млн рублей. Заявление суд зарегистрировал, больше подробностей пока неизвестно.