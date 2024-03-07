Налоговая банкротит одного из крупнейших застройщиков Новосибирска «Дискус плюс»

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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области обратилась в региональный арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Дискус плюс» банкротом «в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных ст. 3, 6 Закона о банкротстве». Речь идет о задолженности в размере в размере 80,3 млн рублей. Заявление суд зарегистрировал, больше подробностей пока неизвестно.
Единоличным владельцем ООО «Дискус плюс» является депутат Совета депутатов Новосибирска Алексей Джулай. Компания входит в ГК «Дискус», считается одним из самых крупных застройщиков города и занимается освоением площадок в Плющихинском жилмасиве и микрорайоне «Просторный». В 2023 году ГК «Дискус» стала лидером по вводу жилья в Новосибирске.
Согласно данным системы СПАРК, по итогам 2022 года общий доход компании составил 1,2 млрд рублей. Чистая годовая прибыль — 220 тысяч рублей. На текущий момент в отношении «Дискус плюс» возбуждено 251 незавершенное исполнительное производство на общую сумму 278,9 млн рублей.
В апреле 2023 Алексей Джулай стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве домов ГК «Дискус». Расследование дела продолжается.