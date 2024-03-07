Не слабый пол: 8 фильмов про сильных и успешных женщин к 8 марта

Темнокожие служанки растят детей белых, утешают их и воспитывают. А вот хозяева запрещают им не только сидеть за общим столом, но и ходить в туалет. Повезло, если для прислуги есть отдельно построенный санузел, но везло так не всем. Смелая женщина Скитер в 60-х годах решила объединиться с экономкой Эйбелин, чтобы написать честную книгу о том, что скрывается за закрытыми дверями роскошных домов. Это было настоящим безумием. Однако именно это смогло проучить безумных хозяек.