Не слабый пол: 8 фильмов про сильных и успешных женщин к 8 марта

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
Российская драма на реальных событиях, которая рассказывает о докторе Елизавете Глинки — основательницы фонда «Справедливая помощь». В фильме идет повествование об одном дне из жизни медика. Утром она планировала провести вечер с семьей, отмечая 30-летие свадьбы. Однако она поехала к знакомому врачу, чтобы попросить морфин для умирающего ребенка. Все это время за ней «охотилась» полиция. Доктор Лиза нужна всем, и она не может отказать нуждающимся.
Фильм-биография, который рассказывает об успешной женщине Рут Гинзбург. Он основан на реальных событиях. В 50-е годы Рут стала студенткой Гарвардской юридической школы, где училось всего девять женщин и пять сотен мужчин. По тем временам считалось, что представительницам слабого пола незачем обучаться такой профессии, а жаждут дамы только богатого мужа. Однако Рут доказала обратное — она стала верховным судьей США, первой судьей-еврейкой и кумиром для многих.
Драма-история о трех темнокожих женщинах, внесших вклад в развитие НАСА. Они принимали участие в подготовке полета в космос первого астронавта США. Несмотря на половую и расовую дискриминацию, они смогли внести большой вклад в историю. Сам сюжет развивается в тот период, когда СССР и США вели негласную космическую гонку. Все факты в фильме построены на логике и правдоподобности.
Драма входит в список лучших фильмов об успешных женщинах. В детстве Тилли забрали у родной матери. Ее выслали из родного города из-за ложных обвинений в преступлении. Прошло много лет, и вот, Тилли повзрослела и стала шикарной женщиной, которая вернулась в родные края. Однако против нее начали враждовать местные жители. Она привлекает внимание здешних дам, благодаря таланту в шитье и вкусу в моде.
Темнокожие служанки растят детей белых, утешают их и воспитывают. А вот хозяева запрещают им не только сидеть за общим столом, но и ходить в туалет. Повезло, если для прислуги есть отдельно построенный санузел, но везло так не всем. Смелая женщина Скитер в 60-х годах решила объединиться с экономкой Эйбелин, чтобы написать честную книгу о том, что скрывается за закрытыми дверями роскошных домов. Это было настоящим безумием. Однако именно это смогло проучить безумных хозяек.
Фильм рассказывает биографию Маргарет Тэтчер с момента, когда она ступила на путь политической карьеры. Маргарет еще с юных лет шла к своей цели — быть лидером страны, влиятельным государственным деятелем и войти в историю. Она становится первой женщиной, к которой начали прислушиваться в политическом мире.
Мать Кристин Коллинс воспитывают сына в одиночку. Однажды она пришла в полицию и заявила о пропаже сына. Спустя время ребенка находят, но Кристин понимает, что мальчик ей не родной. В фильме удалось поднять тему борьбы человека с равнодушной системой. Интересно, что картина создана на реальном событии, произошедшем в 1928 году.
Это история четырех непохожих друг на друга сестер Марч — молодых женщин, которые полны решимостью жить своей жизнью. Проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.
Напомним, что в феврале прошла премьера известного фильма «Лед 3». Финальный фильм — это трилогия про союз фигуристки и хоккеиста, который вспыхнул на льду Байкала. В новой части, неожиданно для всех, снялся актер из Новосибирска Степан Белозеров. Между юной 18-летней фигуристкой и молодым хоккеистом вспыхнула любовь. Примечательно, что Лед 3 опередил итоговые сборы первых двух фильмов.