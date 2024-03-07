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Ларьки будут сносить

Нелегальные торговые ларьки снесут в Новосибирске

7 марта 2024, 01:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ларьки будут сносить
В Новосибирске планируют снести шесть нелегальных торговых ларьков. Это связано с результатами проверки прокуратуры.

Мэрии предстоит разрушить более пяти нелегальных торговых точек, после того как прокуратура обнаружила нарушения. Надзорное ведомство подало жалобу на незаконную торговлю в городе исполняющему обязанности мэра Олегу Клемешову.

Сейчас власти уже убрали одну из таких точек с улиц города, а пять остальных планируют демонтировать. Трое чиновников также были привлечены к ответственности за нарушения в дисциплине, но о том, как они были наказаны, не сообщается.

Напомним, ранее мы рассказали, какие здания снесли в Новосибирске в 2023 году. В число вошли кафе уйгурской кухни «Мадина», бургерная Carl’s Jr, заведение Sabai bar.

Также мы показали, как сносили заведения общепита в Первомайском сквере. Речь идет о демонтаже скандального здания Park Cafe.

Пала не только «Мадина»: какие здания снесли в Новосибирске в 2023 году?
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#Город#Новосибирск#Киоск#Демонтаж#Эмилия Губарева#Ларек
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