Нелегальные торговые ларьки снесут в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
Modified Сегодня, 01:51
Updated Сегодня, 01:51
Мэрии предстоит разрушить более пяти нелегальных торговых точек, после того как прокуратура обнаружила нарушения. Надзорное ведомство подало жалобу на незаконную торговлю в городе исполняющему обязанности мэра Олегу Клемешову.
Сейчас власти уже убрали одну из таких точек с улиц города, а пять остальных планируют демонтировать. Трое чиновников также были привлечены к ответственности за нарушения в дисциплине, но о том, как они были наказаны, не сообщается.
Напомним, ранее мы рассказали, какие здания снесли в Новосибирске в 2023 году. В число вошли кафе уйгурской кухни «Мадина», бургерная Carl’s Jr, заведение Sabai bar.
Также мы показали, как сносили заведения общепита в Первомайском сквере. Речь идет о демонтаже скандального здания Park Cafe.