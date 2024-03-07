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Школьникам должны ставить двойки только за неуспеваемость

Новосибирским родителям рассказали, за что можно ставить двойки

7 марта 2024, 12:00
Фото: 1MI
Школьникам должны ставить двойки только за неуспеваемость

В новосибирском Минобре разъяснили критерии выставления двоек

В некоторых новосибирских школах ставят неудовлетворительные отметки за неправильную подпись в тетради или грязную обувь. Однако в Министерстве образования заявили, что это неправильно.

Одним из примеров может служить ситуация в одной из школ Заельцовского микрорайона. По мнению родителей, учителя попросту срывают раздражение на детях. Из-за этого детям ставят двойки за опоздание, мелкую подпись в тетради и прочие мелочи. При этом спорить с такими учителями якобы бесполезно, так как они начинают еще хуже относиться к детям.

В министерстве образования Новосибирской области разъяснили BFM-Новосибирск, за что могут ставиться неудовлетворительные отметки. Их ставят исключительно за неуспеваемость.

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«В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“ (далее — Федеральный закон) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся относится к компетенции образовательной организации. Оценка за внешний вид, отсутствие сменной обуви не является критерием для оценки знаний», — рассказали в министерстве.

Одновременно с этим ученики обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. К ним относятся дисциплина на уроках, вежливое отношение к учителям и отсутствие проблем с поведением в школе. В противном случае ученику грозит выговор, предупреждение и отчисление. Исключение составляют младшеклассники и дети с ОВЗ.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Дети#Школьники#Александр Ляхов#Минобр
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