Новосибирским родителям рассказали, за что можно ставить двойки

Одним из примеров может служить ситуация в одной из школ Заельцовского микрорайона. По мнению родителей, учителя попросту срывают раздражение на детях. Из-за этого детям ставят двойки за опоздание, мелкую подпись в тетради и прочие мелочи. При этом спорить с такими учителями якобы бесполезно, так как они начинают еще хуже относиться к детям.