Новосибирским родителям рассказали, за что можно ставить двойки

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Одним из примеров может служить ситуация в одной из школ Заельцовского микрорайона. По мнению родителей, учителя попросту срывают раздражение на детях. Из-за этого детям ставят двойки за опоздание, мелкую подпись в тетради и прочие мелочи. При этом спорить с такими учителями якобы бесполезно, так как они начинают еще хуже относиться к детям.
В министерстве образования Новосибирской области разъяснили BFM-Новосибирск, за что могут ставиться неудовлетворительные отметки. Их ставят исключительно за неуспеваемость.
«В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“ (далее — Федеральный закон) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся относится к компетенции образовательной организации. Оценка за внешний вид, отсутствие сменной обуви не является критерием для оценки знаний», — рассказали в министерстве.
Одновременно с этим ученики обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка. К ним относятся дисциплина на уроках, вежливое отношение к учителям и отсутствие проблем с поведением в школе. В противном случае ученику грозит выговор, предупреждение и отчисление. Исключение составляют младшеклассники и дети с ОВЗ.
Напомним, что в Минобре дали разъяснения по актированным дням.