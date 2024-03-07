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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Новосибирца обвиняют в пропаганду АУЕ*

Новосибирского зека осудят за пропаганду «воровского закона»

7 марта 2024, 09:28
Фото: 1MI
Новосибирца обвиняют в пропаганду АУЕ*

Новосибирца будут судить за пропаганду экстремистского движения АУЕ*

В Купинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Александра Пометнева. Мужчину обвиняют в пропаганде движения АУЕ*.

Как считает следствие, с 23 апреля 2021 по 11 марта 2023 года Александр Пометнев пропагандировал «воровской закон» среди сокамерников. До этого он изучил основные правила, теорию и идеологию АУЕ*.

«Обвиняемый объявил осужденным ИК-15 о том, что поддерживает криминальный образ жизни, насилие и вражду по отношению к представителям правоохранительных органов, и заручился поддержкой представителей высшей криминальной иерархии международного общественного движения „АУЕ*„“, — сообщают в судебном департаменте Новосибирской области.
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По мнению новосибирца, он получил право следить за соблюдением «воровского закона» и контролировать распределение денежных средств в «общак». Таким образом, он создал условия для распространения запрещенной идеологии.

Напомним, что в новосибирских колониях зарегистрировали 80 браков.

*движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

В новосибирских колониях зарегистрировано 80 браков «за решеткой»
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело#Тюрьма#Александр Ляхов#Экстремизм
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