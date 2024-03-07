Новосибирского зека осудят за пропаганду «воровского закона»

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как считает следствие, с 23 апреля 2021 по 11 марта 2023 года Александр Пометнев пропагандировал «воровской закон» среди сокамерников. До этого он изучил основные правила, теорию и идеологию АУЕ*.
«Обвиняемый объявил осужденным ИК-15 о том, что поддерживает криминальный образ жизни, насилие и вражду по отношению к представителям правоохранительных органов, и заручился поддержкой представителей высшей криминальной иерархии международного общественного движения „АУЕ*„“, — сообщают в судебном департаменте Новосибирской области.
По мнению новосибирца, он получил право следить за соблюдением «воровского закона» и контролировать распределение денежных средств в «общак». Таким образом, он создал условия для распространения запрещенной идеологии.
Напомним, что в новосибирских колониях зарегистрировали 80 браков.
*движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.