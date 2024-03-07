Новосибирцы просят Владимира Путина спасти городские леса

Однако реальных мер воздействия на чиновников горожане не имеют, отмечают авторы обращения. Активисты напоминают, что еще в 2018 Совет по правам человека при президенте РФ назвал ситуацию с зелеными насаждениями в Новосибирске катастрофической. Однако местные и региональные власти не изменили своего отношения к городским лесам и к рекомендации СПЧ проигнорировали.