Новосибирцы просят Владимира Путина спасти городские леса

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Участники движения в защиту Бугринского леса записали коллективное видеообращение к президенту России и членам Совета по правам человека, в котором просят обратить внимание на проблему вырубки зеленых насаждений в Новосибирске.
«В нашем городе уже много лет сложилась крайне негативная ситуация с уничтожением зеленых зон. Происходит это абсолютно по всем районам Новосибирска в угоду капитальной застройке. Как правило, это делается без соблюдения экологических норм, даже санитарные нормы игнорируются», — говорится в обращении.
Противостояние жителей с властями и застройщиками происходит в Академгородке и в районе улицы Богдана Хмельницкого, вокруг планов вырубки деревьев в Бугринском пойменном лесу, в Дендропарке и Инюшенском бору, скандалы вокруг сноса зеленых зон вспыхивают в Кольцово, Нижней Ельцовке, микрорайоне Шлюзы.
Однако реальных мер воздействия на чиновников горожане не имеют, отмечают авторы обращения. Активисты напоминают, что еще в 2018 Совет по правам человека при президенте РФ назвал ситуацию с зелеными насаждениями в Новосибирске катастрофической. Однако местные и региональные власти не изменили своего отношения к городским лесам и к рекомендации СПЧ проигнорировали.
Теперь горожане обращаются в президенту, как к гаранту Конституции с просьбой помочь отстоять право на благоприятную окружающую среду, которое гарантировано основным законом страны.
Ранее мы рассказывали о том, как жители Левобережья пытаются воспрепятствовать планам строительства в Бугринском лесу и превращения уникальной естественной зеленой зоны в парк развлечений.