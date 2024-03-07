atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Новосибирск на праздничных выходных придет оттепель

Оттепель и снег с дождем. Какая погода ждет новосибирцев на выходных

7 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI

В Новосибирск на праздничных выходных придет оттепель

8–10 марта новосибирцев ждут трехдневные выходные, на которых просто необходимо найти время для прогулок. Смотрим, какая погода ждет горожан в праздничные дни.

В Новосибирске вечером 7 марта будет идти небольшой снег, который ненадолго прервется днем 8 марта и с особой интенсивностью зарядит в воскресенье, 10 марта. Снег будет мокрый.

По сообщениям ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 8 марта -7…-9 градусов, днем — -3…-5 градусов. Ночью пройдет снег, днем его интенсивность снизится. Ветер западный, 2-7 м/с.

9 марта ночью -12…-14 градусов, днем -1…-3 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью местами пройдет небольшой снег, а вот днем преимущественно без осадков.

ТОП лучших подарков для женщин на 8 марта
Узнать подробнее

Сервис «Гисметео» дает аналогичный прогноз. В праздник 8 Марта обещают ночью около -11, днем около -6 градусов. Небольшой снег. В ночь на субботу, 9 марта, термометры покажут около -13 градусов, днем потеплеет до -1 градуса. Днем будет выглядывать солнце, осадки сделают перерыв. Но уже в воскресенье, 10 марта, пойдет снег с дождем, ночью до -2, днем воздух прогреется — до +2 градусов. За сутки может выпасть 5 мм осадков.

Цены на тюльпаны подскочили к 8 Марта. Во сколько обойдется букет в 2024 году
Узнать подробнее

Сервис «Яндекс. Погода» подтверждает озвученные прогнозы.

Читайте также:
Синоптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в НовосибирскеКаким будет март-2024 в Новосибирске — прогноз синоптиковК 8 марта в парках Новосибирска прозвучат стихи в исполнении детей
#Общество#Новосибирск#Погода#Мокрый снег#8 Марта#Прогноз погоды#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
Вчера, 05:58
Новосибирские власти подали еще один иск к генподрядчику ЛДС. Теперь на почти 100 млн
Вчера, 11:40
В сквере «Крылья Сибири» убрали глобус с фонтана
Вчера, 13:30
Следком и УФАС заинтересовались сносом дома Кондратюка в Новосибирске
5 марта, 10:53
ТОП лучших подарков для женщин на 8 марта
Вчера, 09:57
Весенний призыв 2024: призывной возраст, повестки и штрафы — что изменится
5 марта, 13:43