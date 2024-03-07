Оттепель и снег с дождем. Какая погода ждет новосибирцев на выходных

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
В Новосибирске вечером 7 марта будет идти небольшой снег, который ненадолго прервется днем 8 марта и с особой интенсивностью зарядит в воскресенье, 10 марта. Снег будет мокрый.
По сообщениям ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 8 марта -7…-9 градусов, днем — -3…-5 градусов. Ночью пройдет снег, днем его интенсивность снизится. Ветер западный, 2-7 м/с.
9 марта ночью -12…-14 градусов, днем -1…-3 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью местами пройдет небольшой снег, а вот днем преимущественно без осадков.
Сервис «Гисметео» дает аналогичный прогноз. В праздник 8 Марта обещают ночью около -11, днем около -6 градусов. Небольшой снег. В ночь на субботу, 9 марта, термометры покажут около -13 градусов, днем потеплеет до -1 градуса. Днем будет выглядывать солнце, осадки сделают перерыв. Но уже в воскресенье, 10 марта, пойдет снег с дождем, ночью до -2, днем воздух прогреется — до +2 градусов. За сутки может выпасть 5 мм осадков.
Сервис «Яндекс. Погода» подтверждает озвученные прогнозы.