Оттепель и снег с дождем. Какая погода ждет новосибирцев на выходных

Сервис «Гисметео» дает аналогичный прогноз. В праздник 8 Марта обещают ночью около -11, днем около -6 градусов. Небольшой снег. В ночь на субботу, 9 марта, термометры покажут около -13 градусов, днем потеплеет до -1 градуса. Днем будет выглядывать солнце, осадки сделают перерыв. Но уже в воскресенье, 10 марта, пойдет снег с дождем, ночью до -2, днем воздух прогреется — до +2 градусов. За сутки может выпасть 5 мм осадков.