Подарки на 8 марта: идеи сюрпризов

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, 14,7% опрошенных мужчин планируют потратить на подарки для женщин более 20 тысяч рублей, почти столько же — 14,8% — рассчитывают на бюджет в пределах 20 тысяч. Более трети респондентов готовы потратить на подарок до 10 тысяч рублей, а 17,2% рассматривают вариант до 5 тысяч. Около 21,3% мужчин хотят уложиться в 3 тысячи рублей.
Наиболее популярными подарками остаются цветы — их планируют подарить 38,9% мужчин. Парфюмерия и косметика занимают второе место с 32,5%, на третьем месте деньги — 29,4%.
А для тех, кто еще не определился, чем порадовать своих близких, мы подготовили подборку идей.
Ювелирные украшения
Мэрилин Монро была права: многие женщины хотели бы когда-нибудь получить украшение с бриллиантом. Если ваш бюджет этого не позволяет, помните — важны детали. Купите то, что вам больше всего нравится или что, по вашему мнению, сделает ее счастливой. Вспомните, наверняка она заглядывалась на те сережки в ювелирном магазине?
Практичные аксессуары
Если вы хотите подарить женщине бюджетный, но практичный презент, подумайте, чем она пользуется каждый день. Может быть, это чехол для ноутбука, коврик для йоги или сумка для фитнеса? Или она бизнес-леди и будет не прочь от хорошего планера? Такой подарок точно не будет лежать без дела.
Пирожное-эскимо
Близким можно подарить пирожное в виде эскимо с милым красным сердцем. Порадуйте маму, сестру или девушку с утра, заказав пирожное на завтрак. Подарки, цветы и комплименты, конечно, приятны, но что может быть более ласковым и внимательным, чем вкусный завтрак, приготовленный с любовью?
Букет тюльпанов
Тюльпаны считаются символом весны, процветания и счастья. Есть много легенд, которые объясняют это. Например, в Казахстане считают, что истинное счастье родилось именно из бутона желтого тюльпана. А в Средней Азии говорят: раз в год высоко в горах цветет голубой тюльпан, и тот, кто его сорвет, обретет счастье и удачу на всю жизнь.
В современном мире забираться на вершины ради тюльпанов не нужно. Букет можно заказать в «Яндекс Лавке». Цветы доставят от 15 минут.
Набор конфет
Коробка конфет или шоколад — это ни к чему не обязывающий жест признательности. Такой подарок можно вручить учительнице, преподавателю или коллеге. Для близких людей лучше подобрать что-то более индивидуальное, показывающее ваше внимание к ним.