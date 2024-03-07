Подарки на 8 марта: идеи сюрпризов

Если вы хотите подарить женщине бюджетный, но практичный презент, подумайте, чем она пользуется каждый день. Может быть, это чехол для ноутбука, коврик для йоги или сумка для фитнеса? Или она бизнес-леди и будет не прочь от хорошего планера? Такой подарок точно не будет лежать без дела.