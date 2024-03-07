Школьника, покусавшего учителя, перевели на индивидуальное обучение

Но родителям не всегда удавалось сопровождать сына. Родители других детей регулярно наблюдали, как Миша спит на уроках, надев капюшон. Мальчик отказывался учиться. Однажды во время перемены в класс зашла его мама и спросила его о чем-то. На это сын выбежал в коридор, открыл окно (школа находится на первом этаже), выпрыгнул через него и пошел домой. Мама забрала его вещи из гардероба, и после этого ребенок больше не появлялся в школе.