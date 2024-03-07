Школьника, покусавшего учителя, перевели на индивидуальное обучение

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Школа провела несколько собраний, на которых было решено установить камеры в классе и проводить уроки в присутствии родителей Миши, которые должны были следить за своим сыном, пишет «КП-Новосибирск».
Но родителям не всегда удавалось сопровождать сына. Родители других детей регулярно наблюдали, как Миша спит на уроках, надев капюшон. Мальчик отказывался учиться. Однажды во время перемены в класс зашла его мама и спросила его о чем-то. На это сын выбежал в коридор, открыл окно (школа находится на первом этаже), выпрыгнул через него и пошел домой. Мама забрала его вещи из гардероба, и после этого ребенок больше не появлялся в школе.
Одна из мам рассказала, что в прошлые выходные Миша избил одноклассницу. Он был со своим другом и предложил девочке погулять, но она отказалась. Тогда они увели ее в скрытое от посторонних глаз место, начали бить и сыпать снег в ее одежду. Девочке удалось сбежать.
После этого Мишу перевели на индивидуальное обучение. Пока точно не известно, как будет идти учебный процесс, но, судя по всему, часть предметов ребенок будет изучать дома, а часть — в школе. Родители учащихся считают, что мама Миши осознала всю серьезность ситуации и приняла верное решение.
*Имя героя изменено по этическим соображениям.