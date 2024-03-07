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Published Сегодня, 10:20

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В Новосибирске школьника изолировали от класса за нападения на учителей

Школьника, покусавшего учителя, перевели на индивидуальное обучение

7 марта 2024, 10:20
Фото: «КП-Новосибирск»

В Новосибирске школьника изолировали от класса за нападения на учителей

Эта история стала известна в конце прошлого года. Родители отказались пускать своих детей в школу из-за одноклассника Миши*. По их словам, девятилетний мальчик агрессивно обращался с окружающими — бил и душил их, разрывал учебники, нападал на психолога и даже нанес удары другим учителям.

Школа провела несколько собраний, на которых было решено установить камеры в классе и проводить уроки в присутствии родителей Миши, которые должны были следить за своим сыном, пишет «КП-Новосибирск».

Но родителям не всегда удавалось сопровождать сына. Родители других детей регулярно наблюдали, как Миша спит на уроках, надев капюшон. Мальчик отказывался учиться. Однажды во время перемены в класс зашла его мама и спросила его о чем-то. На это сын выбежал в коридор, открыл окно (школа находится на первом этаже), выпрыгнул через него и пошел домой. Мама забрала его вещи из гардероба, и после этого ребенок больше не появлялся в школе.

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Одна из мам рассказала, что в прошлые выходные Миша избил одноклассницу. Он был со своим другом и предложил девочке погулять, но она отказалась. Тогда они увели ее в скрытое от посторонних глаз место, начали бить и сыпать снег в ее одежду. Девочке удалось сбежать.

После этого Мишу перевели на индивидуальное обучение. Пока точно не известно, как будет идти учебный процесс, но, судя по всему, часть предметов ребенок будет изучать дома, а часть — в школе. Родители учащихся считают, что мама Миши осознала всю серьезность ситуации и приняла верное решение.

*Имя героя изменено по этическим соображениям.

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#Образование#Новосибирск#Дети#Школа#Учитель#Школьник#Обучение#Алёна Рогонова
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