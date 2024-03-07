Сибирячка ищет свидетелей лобового ДТП, в котором тяжело пострадали ее родители

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Авария произошла 5 марта около 10:45 в районе деревни Новый Шарап в Ордынском районе Новосибирской области. На трассе столкнулись кроссовер Honda CR-V и минивэн Hyundai Starex. Все четверо участников аварии получили тяжелые травмы.
«В аварии пострадали мои родители, папа в тяжелом состоянии, мама борется за жизнь», — говорит Татьяна.
По ее словам, отец рассказал, что его минивэн ехал по своей полосе, когда в него врезалась «Хонда». Его слова подтвердила супруга, которая сумела позвонить дочери сразу после столкновения и сообщить: «В нас въехали».
Собеседница выразила огромную благодарность всем, кто оказывал помощь на месте аварии, и попросила очевидцев выйти на связь.
Если вы были очевидцем этого ДТП или у вас есть запись происшествия или его последствий — просим связаться с Татьяной по телефону +79039950353.