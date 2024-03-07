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Сибирячка ищет свидетелей лобового ДТП, в котором тяжело пострадали ее родители

Сибирячка ищет свидетелей лобового ДТП, в котором тяжело пострадали ее родители

7 марта 2024, 09:26
Фото: 1MI
Утром 5 марта на трассе в Ордынском районе столкнулись кроссовер и минивэн. Все участники аварии получили тяжелые травмы. В одной из машин ехали родители Татьяны. Сейчас девушка просит откликнуться всех, кто что-либо знает о происшествии.

Авария произошла 5 марта около 10:45 в районе деревни Новый Шарап в Ордынском районе Новосибирской области. На трассе столкнулись кроссовер Honda CR-V и минивэн Hyundai Starex. Все четверо участников аварии получили тяжелые травмы.

«В аварии пострадали мои родители, папа в тяжелом состоянии, мама борется за жизнь», — говорит Татьяна.

По ее словам, отец рассказал, что его минивэн ехал по своей полосе, когда в него врезалась «Хонда». Его слова подтвердила супруга, которая сумела позвонить дочери сразу после столкновения и сообщить: «В нас въехали».

Собеседница выразила огромную благодарность всем, кто оказывал помощь на месте аварии, и попросила очевидцев выйти на связь.

Если вы были очевидцем этого ДТП или у вас есть запись происшествия или его последствий — просим связаться с Татьяной по телефону +79039950353.

Участок трассы, где произошло ДТПУчасток трассы, где произошло ДТП
Участок трассы, где произошло ДТП
Фото: предоставлено Татьяной
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