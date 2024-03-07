Сибиряку грозит три года тюрьмы — он убил кота Дыма

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Жителя Искитима Александра Деманова обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшем его смерть (ч. 1 ст. 245 УК). Об этом сообщает сайт Искитимского районного суда Новосибирской области.
Следователи установили, что в гостях у друга Деманов в состоянии алкогольного опьянения избил руками и ногами его кота по кличке Дыма. Животное скончалось.
Помимо этого, Деманова обвиняют в краже. После убийства кота он похитил лежащие на столе в комнате два мобильных телефона и украл из кармана шубы 5 тысяч рублей. Суммарный материальный ущерб составил 17 900 рублей.
По ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее смерть) фигуранту грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
По п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) Деманову грозит наказание штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Судебное заседание назначено на 10 апреля.