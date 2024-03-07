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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 10:05

Кот по кличке Дыма умер от травм из-за многочисленных ударов

Сибиряку грозит три года тюрьмы — он убил кота Дыма

7 марта 2024, 09:39
Фото: 1MI
Кот по кличке Дыма умер от травм из-за многочисленных ударов

Пьяный новосибирец убил кота и обокрал его хозяина

Александр Деманов до смерти забил кота, а затем украл мобильные телефоны и деньги у хозяев.

Жителя Искитима Александра Деманова обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшем его смерть (ч. 1 ст. 245 УК). Об этом сообщает сайт Искитимского районного суда Новосибирской области.

Следователи установили, что в гостях у друга Деманов в состоянии алкогольного опьянения избил руками и ногами его кота по кличке Дыма. Животное скончалось.

Помимо этого, Деманова обвиняют в краже. После убийства кота он похитил лежащие на столе в комнате два мобильных телефона и украл из кармана шубы 5 тысяч рублей. Суммарный материальный ущерб составил 17 900 рублей.

По ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее смерть) фигуранту грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

По п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) Деманову грозит наказание штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Судебное заседание назначено на 10 апреля.

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