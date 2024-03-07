Сибиряку грозит три года тюрьмы — он убил кота Дыма

По п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) Деманову грозит наказание штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.