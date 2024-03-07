Смарт-квартира — что это такое и чем выгодна покупка

Одно из преимуществ смарт-квартиры — удобство для проживания. В таком помещении минимум коридоров, либо же они полностью отсутствуют. Полезная площадь используется для создания компактного пространства: кухонь-гостиных, общих зон с выделенной спальней и прочего. Кроме того, вместо капитальных стен используются перегородки, что позволяет в будущем изменить планировку.



Как рассказала Newia.ru руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук, в данном типе жилья используются интерьерные решения с использованием трансформирующейся многофункциональной мебели. К их числу относятся двухуровневые спальные зоны с объемным местом для хранения внизу, а также складные, откидные и выдвижные места для отдыха.



Кроме того, смарт-квартиры часто строятся в концептуальных жилых комплексах с детскими садами, школами, кафе, торговыми точками, общепитом и пространством для отдыха и фитнеса. Поэтому владельцы смарт-квартир идут в ногу со временем.



Напомним, что механизм льготной ипотеки в России могут изменить.