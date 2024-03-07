Суд оставил без изменения приговор в отношении заммэра Новосибирска Артема Скатова

В 2022 году депутат Госдумы Дмитрий Савельев обвинил Скатова в клевете. Поводом послужила публикация в телеграм-канале «Государь». По мнению истца, материал имел заказной и порочащий характер. В квартире Скатова прошли обыски. На время разбирательств вице-мэра отстранили от работы, но адвокату чиновника удалось обжаловать это решение, и Скатов вернулся к обязанностям.