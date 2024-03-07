Суд оставил без изменения приговор в отношении заммэра Новосибирска Артема Скатова

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Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
6 марта 2024 года Восьмой кассационный суд оставил без изменений приговор, вынесенный заместителю мэра Новосибирску Артема Скатову. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по региону.
В июле 2023 года суд признал заммэра виновным в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) и назначили 30 тысяч рублей штрафа.
В 2022 году депутат Госдумы Дмитрий Савельев обвинил Скатова в клевете. Поводом послужила публикация в телеграм-канале «Государь». По мнению истца, материал имел заказной и порочащий характер. В квартире Скатова прошли обыски. На время разбирательств вице-мэра отстранили от работы, но адвокату чиновника удалось обжаловать это решение, и Скатов вернулся к обязанностям.
В феврале на популярном сайте по подбору персонала обнаружили два резюме Артема Скатова. В одном из них соискатель предлагает себя на должность руководителя проекта с зарплатой 500 тысяч рублей.
Артем Скатов занимает должность заместителя мэра Новосибирска с 28 октября 2016 года.