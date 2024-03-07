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Суд оставил без изменения приговор в отношении заммэра Новосибирска Артема Скатова

Суд оставил без изменения приговор в отношении заммэра Новосибирска Артема Скатова

7 марта 2024, 05:48
Фото: 1MI, Управление Судебного департамента в Новосибирской области
В 2023 году Скатова признали виновным в клевете и назначили 30 тысяч рублей штрафа.

6 марта 2024 года Восьмой кассационный суд оставил без изменений приговор, вынесенный заместителю мэра Новосибирску Артема Скатову. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по региону.

В июле 2023 года суд признал заммэра виновным в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) и назначили 30 тысяч рублей штрафа.

Вице-мэр Новосибирска Скатов стал подозреваемым по делу о клевете
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В 2022 году депутат Госдумы Дмитрий Савельев обвинил Скатова в клевете. Поводом послужила публикация в телеграм-канале «Государь». По мнению истца, материал имел заказной и порочащий характер. В квартире Скатова прошли обыски. На время разбирательств вице-мэра отстранили от работы, но адвокату чиновника удалось обжаловать это решение, и Скатов вернулся к обязанностям.

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу с зарплатой полмиллиона рублей
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В феврале на популярном сайте по подбору персонала обнаружили два резюме Артема Скатова. В одном из них соискатель предлагает себя на должность руководителя проекта с зарплатой 500 тысяч рублей.

Артем Скатов занимает должность заместителя мэра Новосибирска с 28 октября 2016 года.

Как будет проходить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра
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О своем уходе с поста мэра города Анатолий Локоть объявил в декабре 2023 года. 14 февраля в Новосибирске объявили конкурс по назначению мэра. Заявки от кандидатов принимают с 1 по 15 марта. Кандидатов отберут 4 апреля 2024 года в 9:00 в мэрии Новосибирска.

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