В Карьере Мочище семиклассница заметила педофила — это уже второй случай

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
13-летняя школьница ехала на уроки ко второй смене в школу №51. На остановке «Магазин №20» к девочке подошел мужчина и попытался заманить к себе домой. Педофил соблазнял девочку игрушками, котятами и конфетами.
По описанию мужчине на вид примерно 35-40 лет, он лыс и одет в темно-синюю куртку и черные штаны. Приставал ли он к другим девочкам, неизвестно.
«На данный момент родителями уже подано заявление в полицию. Правоохранители приезжали к ним домой, заявление принято», — рассказал Сибкрай.ru участник правления «МОО Жители Карьер Мочище» Сергей Кузьмичев.
До этого в районе улицы Молдавской, возле озера Утиное гнездо девочки-подростки увидели онаниста. Как сообщает Сибкрай.ru, несовершеннолетние не смогли описать извращенца.
Напомним, что в Новосибирске педофил, напавший на школьницу, останется в СИЗО до апреля.