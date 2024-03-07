В Карьере Мочище семиклассница заметила педофила — это уже второй случай

В Новосибирске зафиксировали второй случай приставания педофила к школьнице

В Карьере Мочище заметили педофила. Неизвестный мужчина попытался заманить школьницу к себе домой. 13-летняя школьница ехала на уроки ко второй смене в школу №51. На остановке «Магазин №20» к девочке подошел мужчина и попытался заманить к себе домой. Педофил соблазнял ее игрушками и котятами.