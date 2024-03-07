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Извращенца ищет полиция

В Карьере Мочище семиклассница заметила педофила — это уже второй случай

7 марта 2024, 10:19
Фото: 1MI
Извращенца ищет полиция

В Новосибирске зафиксировали второй случай приставания педофила к школьнице

В Карьере Мочище заметили педофила. Неизвестный мужчина попытался заманить школьницу к себе домой. 13-летняя школьница ехала на уроки ко второй смене в школу №51. На остановке «Магазин №20» к девочке подошел мужчина и попытался заманить к себе домой. Педофил соблазнял ее игрушками и котятами.

13-летняя школьница ехала на уроки ко второй смене в школу №51. На остановке «Магазин №20» к девочке подошел мужчина и попытался заманить к себе домой. Педофил соблазнял девочку игрушками, котятами и конфетами.

По описанию мужчине на вид примерно 35-40 лет, он лыс и одет в темно-синюю куртку и черные штаны. Приставал ли он к другим девочкам, неизвестно.

«На данный момент родителями уже подано заявление в полицию. Правоохранители приезжали к ним домой, заявление принято», — рассказал Сибкрай.ru участник правления «МОО Жители Карьер Мочище» Сергей Кузьмичев.
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До этого в районе улицы Молдавской, возле озера Утиное гнездо девочки-подростки увидели онаниста. Как сообщает Сибкрай.ru, несовершеннолетние не смогли описать извращенца.

Напомним, что в Новосибирске педофил, напавший на школьницу, останется в СИЗО до апреля.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Школьники#Педофил#Александр Ляхов
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