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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:31

Врач: Менингит не связан с прогулками без шапки

7 марта 2024, 07:30
Терапевт Ольга Чиркова напомнила, что менингит — это инфекционное заболевание и наличие шапки никак не влияет на возможность заражения.

В беседе с журналистом NEWS.ru Чиркова сообщила, что головной убор в холодное время года всё-таки следует носить. Без него могут возникнуть головные боли, которые могут перерасти в мигрень. Также могут развиться дерматит кожи головы и алопеция.

Чиркова отметила, что в холода есть риск застудить тройничный и лицевой нервы. Помимо этого при низких температурах снижается иммунитет, что повышает риск развития респираторных заболеваний.

В свою очередь, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов напомнил, что сухой кашель, температура и ломота в теле — это симптомы простудных неаллергических заболеваний.

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