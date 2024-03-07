Врач: Менингит не связан с прогулками без шапки

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В беседе с журналистом NEWS.ru Чиркова сообщила, что головной убор в холодное время года всё-таки следует носить. Без него могут возникнуть головные боли, которые могут перерасти в мигрень. Также могут развиться дерматит кожи головы и алопеция.
Чиркова отметила, что в холода есть риск застудить тройничный и лицевой нервы. Помимо этого при низких температурах снижается иммунитет, что повышает риск развития респираторных заболеваний.
В свою очередь, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов напомнил, что сухой кашель, температура и ломота в теле — это симптомы простудных неаллергических заболеваний.