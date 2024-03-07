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С 1 апреля в Новосибирске начнут принимать заявления о приеме детей в 1 класс

Заявления о приеме в школу в 1-й класс начнут принимать с 1 апреля

7 марта 2024, 05:01
Фото: 1MI

С 1 апреля в Новосибирске начнут принимать заявления о приеме детей в 1 класс

Запись будет проходить в два этапа. Сначала примут заявления от проживающих на закрепленной за школой территории и льготников, затем — ото всех желающих.

В Новосибирске с 1 апреля начнут принимать заявления о зачислении ребенка в 1-й класс. Запись будет проходить в два этапа.

С 1 апреля по 30 июня 2024 года будут принимать заявления в школу по месту регистрации или в другую школу при наличии льгот. С 6 июля до 5 сентября будут принимать заявления от семей, которые не проживают на закрепленной за школой территории.

Как сообщает пресс-служба департамента образования, подать заявления можно несколькими способами: через «Госуслуги», лично в администрацию школы или выслать заказным письмом.

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С 1 марта началось комплектование групп детских садов города на 2024/2025 учебный год.

Родители могут отслеживать информацию о распределении ребенка на «Госуслугах». Также получить консультацию можно в районных отделах образования.

Путевки передают в детские сады, для заключения договора родителям нужно обращаться к директору детсада.

Непосредственное зачисление детей начнется с 1 июня 2024 года. Доукомплектование продлится с сентября 2024 года по февраль-2025.

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В июне 2024 года выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор. При этом результаты первого экзамена будут аннулировать.

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