Заявления о приеме в школу в 1-й класс начнут принимать с 1 апреля

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:04
В Новосибирске с 1 апреля начнут принимать заявления о зачислении ребенка в 1-й класс. Запись будет проходить в два этапа.
С 1 апреля по 30 июня 2024 года будут принимать заявления в школу по месту регистрации или в другую школу при наличии льгот. С 6 июля до 5 сентября будут принимать заявления от семей, которые не проживают на закрепленной за школой территории.
Как сообщает пресс-служба департамента образования, подать заявления можно несколькими способами: через «Госуслуги», лично в администрацию школы или выслать заказным письмом.
С 1 марта началось комплектование групп детских садов города на 2024/2025 учебный год.
Родители могут отслеживать информацию о распределении ребенка на «Госуслугах». Также получить консультацию можно в районных отделах образования.
Путевки передают в детские сады, для заключения договора родителям нужно обращаться к директору детсада.
Непосредственное зачисление детей начнется с 1 июня 2024 года. Доукомплектование продлится с сентября 2024 года по февраль-2025.
В июне 2024 года выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор. При этом результаты первого экзамена будут аннулировать.