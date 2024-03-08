Бастрыкин поручил проверить отказ в дорогом лекарстве для пациентки из Новосибирска

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Отказ в необходимом лечении, который получила жительница Новосибирска с генетическим заболеванием, привлек внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил провести доследственную проверку и доложить о результатах ему лично, сообщает пресс-служба ведомства.
Сибирячка Татьяна Дроздова несколько лет страдает от тяжелого комбинированного иммунодефицита с нехваткой аденозиндезаминазы. Она вынуждена принимать лекарства, которые поддерживают организм, но не приводят к радикальному улучшению состояния. В прошлом году семья Татьяны узнала о препарате Elapegademase-IvIr, который может совершить прорыв в лечении. Однако его месячный курс обходится в 50 миллионов рублей.
Региональный Минздрав дорогой препарат закупать отказался. Дроздовы обратились в суд, который удовлетворил их иск. Но и после этого министерство не изменило своей позиции.