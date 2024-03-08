Бастрыкин поручил проверить отказ в дорогом лекарстве для пациентки из Новосибирска

Сибирячка Татьяна Дроздова несколько лет страдает от тяжелого комбинированного иммунодефицита с нехваткой аденозиндезаминазы. Она вынуждена принимать лекарства, которые поддерживают организм, но не приводят к радикальному улучшению состояния. В прошлом году семья Татьяны узнала о препарате Elapegademase-IvIr, который может совершить прорыв в лечении. Однако его месячный курс обходится в 50 миллионов рублей.