День памяти Матроны Московской 8 марта 2024 года: о чем просить святую, как молиться

Posted Вчера, 23:59
Published Вчера, 23:59
Modified Вчера, 23:59
Updated Вчера, 23:59
Настоящее имя Матушки, Матронушки (как ее ласково называют в народе) — Никонова Матрона Димитриевна. Она родилась 22 ноября в 1885 году в селе Себино Тульской губернии в многодетной крестьянской семье. Родители беспокоились, что не смогут прокормить еще одного ребенка и даже задумались отдать Матрону в приют, но тут случилось чудо, изменившее это решение.
Перед родами матери Наталье приснился сон, где маленькая белая птичка с человеческим лицом и закрытыми глазами села на ее плечо. Женщина поняла, что эта птица — олицетворение ее еще неродившейся дочери, приняла сон за знак Господа и оставила ребенка в семье. Как известно, Матрона родилась слепой, точнее полностью без глаз. Только позже стало понятно, что у девочки другое зрение — духовное. Ей было даровано Богом видеть будущее, исцелять людей.
День памяти Матроны с недавних пор принято отмечать 8 марта. В этот день Православная церковь обрела мощи блаженной Матроны Московской. Также молебен проводят в день смерти святой, 2 мая.
У Матушке Матроны просят помощи в тяжелых жизненных ситуациях. Если есть проблемы с деньгами, работой, здоровьем. Молятся как для себя, как и на благо близких. К ней обращались женщины с диагнозом «бесплодие» и рожали детишек.
Нелегкая судьба была и у самой Матроны. В детстве ее обижали сверстники, оскорбляли, били крапивой и бросали в яму. Но она не держала на них зла, только молилась за всех обидчиков.
Матрона почти все время проводила в храмах. В какой-то момент односельчане начали подозревать, что у девочки есть дар и принялись один за другим просить ее о помощи. Так у дома четы каждый день начали собираться толпы, желающие узнать судьбу. В этот период у Матроны раскрылся и дар исцеления.
В 17 лет у Матронушки отнялись ноги и за ней нужен был постоянный уход. Но в 1925 году она покинула родную деревню, чтобы не быть обузой стареньким родителям и братьям и в одиночку переехала в Москву, где до конца своих дней скиталась по ночлежкам, подвалам, скрываясь от милиции.
В столице о даре Матроны прослышали не сразу, а когда слухи о ее чудесах разлетелись, к ней начали ходить толпы, просить помощи — она никому не отказывала.
Матрону Московскую похоронили 4 мая 1952 года, на день Жен Мироносиц на Даниловском кладбище. Ее могилу массово окружали люди, которым требовалась помощь. Тогда 1 мая 1998 года мощи святой перенесли в Покровский ставропигиальный женский монастырь на Таганской улице — там они находятся и сейчас.
Обратиться за помощью к Матушке Матроне можно и без молитвы. Она услышит ваши просьбы и поможет.