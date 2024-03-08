День памяти Матроны Московской 8 марта 2024 года: о чем просить святую, как молиться

В 17 лет у Матронушки отнялись ноги и за ней нужен был постоянный уход. Но в 1925 году она покинула родную деревню, чтобы не быть обузой стареньким родителям и братьям и в одиночку переехала в Москву, где до конца своих дней скиталась по ночлежкам, подвалам, скрываясь от милиции.