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Published Сегодня, 10:42

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Над поздравительными открытками работали луучшие художники

Как поздравляли с 8 марта в СССР: смотрим милые открытки

8 марта 2024, 10:42
Фото: vk.com/muzeynovosibirska
Над поздравительными открытками работали луучшие художники

Добрые советские открытки к 8 марта показал Музей Новосибирска

Музейные работники отобрали из большой коллекции 10 открыток, которые были знакомы каждому советскому человеку

В Международный женский день сотрудники Музея Новосибирска опубликовали в официальном паблике 10 открыток, с помощью которых было принято поздравлять с 8 марта во времена СССР.

«Мы выбрали 10 самых добрых открыток с 8 Марта, которые получали наши мамы и бабушки», — пишут краеведы.
Фото: vk.com/muzeynovosibirska

Открытки «С днем 8 Марта» в СССР начали выпускать лишь с 1952 года. Каждый год выпускалось от 10 до 80 видов открыток. Над их созданием трудились лучшие художники, выпускались специальные тематические серии и целые коллекционные альбомы.

Фото: vk.com/muzeynovosibirska

Подписчики порадовались такому милому праздничному посту.

«Нет ничего лучше и добрее чем советские открытки — к любому празднику и просто без повода», — комментирует Сергей Махнев.
«Я очень люблю советские открытки, стараюсь поздравляю с праздниками только ими, ищу их в инете. Прекрасная подборка! Какие теплые и трогательные!», — благодарит музейщиков Мария Александровна.
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#Новосибирск#Артем Шершнев#Поздравления#СССР#8 Марта#Открытки#Музей Новосибирска
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