Как поздравляли с 8 марта в СССР: смотрим милые открытки

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Международный женский день сотрудники Музея Новосибирска опубликовали в официальном паблике 10 открыток, с помощью которых было принято поздравлять с 8 марта во времена СССР.
«Мы выбрали 10 самых добрых открыток с 8 Марта, которые получали наши мамы и бабушки», — пишут краеведы.
Открытки «С днем 8 Марта» в СССР начали выпускать лишь с 1952 года. Каждый год выпускалось от 10 до 80 видов открыток. Над их созданием трудились лучшие художники, выпускались специальные тематические серии и целые коллекционные альбомы.
Подписчики порадовались такому милому праздничному посту.
«Нет ничего лучше и добрее чем советские открытки — к любому празднику и просто без повода», — комментирует Сергей Махнев.
«Я очень люблю советские открытки, стараюсь поздравляю с праздниками только ими, ищу их в инете. Прекрасная подборка! Какие теплые и трогательные!», — благодарит музейщиков Мария Александровна.