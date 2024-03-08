На 8 марта маршрутки в Новосибирске перепрофилировались в цветочные салоны

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Автомобиль маршрутного такси № 45, который должен выполнять рейс по маршруту «Ключ-Камышенское плато — ТЦ „Большая Медведица“ предприимчивый водитель превратил в цветочный магазин. Салон машины, припаркованной на площади Калинина в Заельцовском районе, был полностью забит тюльпанами, которые мужчина продавал по 150 рублей за штуку. На вопрос, почему микроавтобус не в рейсе, водитель заявил, что это посторонних не касается. Но предложил купить цветы со скидкой, по 120 рублей.
Маршрут № 45 — один из самых протяженных в Новосибирске, проходит через несколько районов города. По состоянию на 15-30 местного времени сервис 2GIS показывал только три машины, выполняющие плановую поездку. Хотя по расписанию временной интервал между микроавтобусами должен составлять 10 минут.
В декабре 2023 года мэрия изменила путь следования маршрутки № 45 после того, как жители так называемого Тихого поселка пожаловались президенту Путину на отсутствие возможности уехать из микрорайона на общественном транспорте.