atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Торговля цветами приносит больше прибыли, чем перевозка пассажиров

На 8 марта маршрутки в Новосибирске перепрофилировались в цветочные салоны

8 марта 2024, 09:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Торговля цветами приносит больше прибыли, чем перевозка пассажиров

В Новосибирске 8 марта водители маршруток вместо рейсов торгуют цветами

Микроавтобус маршрутного такси, который его водитель превратил в точку торговли тюльпанами, корреспонденты Atas.Info обнаружили на площади Калинина

Автомобиль маршрутного такси № 45, который должен выполнять рейс по маршруту «Ключ-Камышенское плато — ТЦ „Большая Медведица“ предприимчивый водитель превратил в цветочный магазин. Салон машины, припаркованной на площади Калинина в Заельцовском районе, был полностью забит тюльпанами, которые мужчина продавал по 150 рублей за штуку. На вопрос, почему микроавтобус не в рейсе, водитель заявил, что это посторонних не касается. Но предложил купить цветы со скидкой, по 120 рублей.

В это время на десятках остановок пассажиры ждали транспортВ это время на десятках остановок пассажиры ждали транспорт
В это время на десятках остановок пассажиры ждали транспорт
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Маршрут № 45 — один из самых протяженных в Новосибирске, проходит через несколько районов города. По состоянию на 15-30 местного времени сервис 2GIS показывал только три машины, выполняющие плановую поездку. Хотя по расписанию временной интервал между микроавтобусами должен составлять 10 минут.

В декабре 2023 года мэрия изменила путь следования маршрутки № 45 после того, как жители так называемого Тихого поселка пожаловались президенту Путину на отсутствие возможности уехать из микрорайона на общественном транспорте.

Читайте также:
В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках«Парень на 8 марта» извинился перед женщинами НовосибирскаЦены на тюльпаны подскочили к 8 Марта. Во сколько обойдется букет в 2024 году
#Транспорт#Новосибирск#Маршрутка#Торговля#Цветы#8 Марта
Подпишитесь
Самые яркие женщины в новосибирской политике: чем они запомнились
Сегодня, 02:03
Школьника, покусавшего учителя, перевели на индивидуальное обучение
Вчера, 10:20
Кармическое новолуние 10 марта — что это такое и как повлияет на россиян
Вчера, 07:23
Бассейн, финская сауна, хаммам: топ-5 самых элитных квартир в Новосибирске
Вчера, 16:25
Противники мусорного комплекса под Новосибирском обратились к кандидатам в президенты
Вчера, 10:42
Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
6 марта, 05:58