Никита Кологривый встретится с фанатами на кинофестивале в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Актер из Новосибирска Никита Кологривый, ставший популярным после роли Кащея в сериале «Слово пацана», 16 марта приедет на родину и примет участие в работе фестиваля «Семейное кино», который пройдет в кинотеатре «Победа».
«Никита поприветствует гостей фестиваля, расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведёт автограф-сессию», — сообщили организаторы мероприятия, Корпорация развития Новосибирской области. Актер, в свою очередь, записал короткое видеообращение к поклонникам.
Фестиваль «Семейные традиции» будет проходить в течение двух дней, 15 и 16 марта. Посещение кинотеатра бесплатное, но необходима регистрация на сайте мероприятия.