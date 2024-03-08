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Славу актеру принесла роль Кащея в сериале «Слово пацана»

Никита Кологривый встретится с фанатами на кинофестивале в Новосибирске

8 марта 2024, 03:12
Славу актеру принесла роль Кащея в сериале «Слово пацана»

Звезда сериала «Слово пацана» Кологривый возвращается в Новосибирск

Звезда сериала «Слово пацана» будет гостем фестиваля «Семейное кино», где обещает провести автограф-сессию

Актер из Новосибирска Никита Кологривый, ставший популярным после роли Кащея в сериале «Слово пацана», 16 марта приедет на родину и примет участие в работе фестиваля «Семейное кино», который пройдет в кинотеатре «Победа».

«Никита поприветствует гостей фестиваля, расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведёт автограф-сессию», — сообщили организаторы мероприятия, Корпорация развития Новосибирской области. Актер, в свою очередь, записал короткое видеообращение к поклонникам.

Актер обещает рассказать о своих творческих планах

Фестиваль «Семейные традиции» будет проходить в течение двух дней, 15 и 16 марта. Посещение кинотеатра бесплатное, но необходима регистрация на сайте мероприятия.

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