Предполагаемого убийцу кошки Дыма будут судить в Искитиме

Поле того, как Деманов расправился с домашним питомцем, он переместился выпивать в другой дом, к своей знакомой. Приняв дополнительную дозу алкоголя, мужчина украл со стола подруги два мобильных телефона, вытащил из кармана ее шубы 5-тысячную купюру и покинул гостеприимную квартиру.