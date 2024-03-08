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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Следствие считает, что обвиняемый расправился с животным с особой жестокостью

Предполагаемого убийцу кошки Дыма будут судить в Искитиме

8 марта 2024, 11:35
Фото: 1MI
Следствие считает, что обвиняемый расправился с животным с особой жестокостью
Искитимский районный суд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело по обвинению в жестоком обращении с животными и краже

Суд в городе Искитим в апреле начнет рассматривать уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Александр Деманов. Ему вменяют две статьи уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за жестокое обращение с животным и кражу.

Следствие считает, что обвиняемый, находясь в гостях у своего собутыльника, после совместной пьянки убил его кошку по кличке Дыма, избив животное руками и ногами.

Поле того, как Деманов расправился с домашним питомцем, он переместился выпивать в другой дом, к своей знакомой. Приняв дополнительную дозу алкоголя, мужчина украл со стола подруги два мобильных телефона, вытащил из кармана ее шубы 5-тысячную купюру и покинул гостеприимную квартиру.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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