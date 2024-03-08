Самые яркие женщины в новосибирской политике: чем они запомнились

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
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Updated Сегодня, 02:03
В международный женский день редакция Atas.Info сделала небольшую подборку, в которой рассказывает о женщинах в новосибирской политике. Этот обзор не претендует на всеобъемлемость и не отличается строгой объективностью. В него вошли представительницы политических кругов, чьи имена чаще всего на слуху у новосибирцев.
Безусловно, самая яркая и экстравагантная представительница слабого пола на местном политическом поле — вице-мэр, глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. Яркая блондинка, предпочитающая в красный цвет в одежде, известна своими креативными идеями по украшению города, активной светской жизнью и любви к публикации собственных фото в социальных сетях. Мать пятерых детей, которой в прошлом году исполнилось 54 года, в прекрасной форме и смело выкладывает фотографии в купальнике. Чем недовольны пуритански настроенные горожане и так называемые православные активисты. Для последних Терешкова вообще является чем-то вроде представительницы дьявола на земле. Ее обвиняли в русофобии, сепаратизме, попрании «традиционных ценностей». Но на карьере чиновницы это не сказалось.
«У неё абсолютно уникальная энергетика, у неё очень хорошее образование. Она, на самом деле, является патриотом города, переживает за развитие культуры, благоустройства. Говорят, что при работе Анны Васильевны культура и физкультура превалировали, а спорт финансировался по остаточному принципу. Но, с моей точки зрения, Анна Васильевна на своём посту — на месте», — говорит глава регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов.
А художник Андрей Чернов так охарактеризовал вице-мэра: «Терминатор-фея — это настоящее чудо природы. Она не только умеет озеленить любой участок, но и вдохнуть жизнь в самые унылые и заброшенные места. Её работа — это настоящее искусство, которое заставляет сердца биться быстрее, а глаза светиться от счастья».
Ирина Диденко была избрана в Законодательное собрание Новосибирской области в 2020 году, а вице-спикером по вопросам экономики стала в 2022. Здесь пригодились знания, полученные в вузах: она окончила Новосибирский государственный университет по специальности «экономист-математик» и Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».
«Она имеет большой опыт работы в качестве заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, возглавляет рабочую группу, созданную Законодательным собранием в целях выработки решений по минимизации негативного влияния на экономику региона внешних и внутренних факторов, повышению её устойчивости, сохранению доходной базы областного бюджета Новосибирской области», — дает характеристику председатель комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев.
Но за пределами региона Ирина Диденко известна, в первую очередь, как один из лучших пилотов вертолета. Мастер спорта по вертолетному спорту трижды становилась абсолютным чемпионом России, чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира по вертолётному спорту.
В 2021 году разразился скандал вокруг якобы незапланированной зарубежной собственности Диденко — квартиры в Италии площадью 110 квадратных метров, приобретенной в 2008 году. Изучением этого вопроса занималась прокуратуры и коллеги из «Единой России». В результате было объявлено, что квартира действительно была, но продана в 2014 году и с тех пор семья Диденко не имеет к ней никого отношения.
У действующего детского омбудсмена в Новосибирской области самый большой политический стаж из тех, кого мы упоминаем в этом материале. Врач-педиатр Надежда Болтенко 1990 году была избрана депутатом Заельцовского районного совета, и с тех пор из политики не уходила. Она в течение нескольких созывов избиралась с городской совет депутатов, занимала пост его председателя. После того, как бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий занял губернаторское кресло, он делегировал ее в качестве представителя от региона в Совет Федерации.
Там она запомнилась только инициативой о наказании для неработающих родителей. Она предложила предусмотреть административные штрафы за уклонение от работы в КоАП, а если родитель несовершеннолетнего ребенка не стремится трудоустроиться более одного года, то предлагалось уже уголовное наказание, до 5 лет лишения свободы. Но коллеги Болтенко по верхней палате парламента такие изменения в законодательстве не поддержали.
«Это действительно опытная женщина, опытный специалист. У нее своеобразный подход к решению вопросов, но если она захочет, то может их решать. У нее выстроена определенная работа, да и помощники неплохо справляются. В целом ее работу можно назвать удовлетворительной. Она на своем месте», — так оценивал работу Надежды Болтенко в качестве сенатора политолог Владимир Леонтьев.
После ухода Городецкого с поста главы региона Болтенко покинула сенат и с 2019 года занимает должность детского обмбудсмена.
Любопытная деталь: дочь Болтенко была замужем за депутатом Госдумы от «Единой России» Дмитрием Савельевым.
После выборов в сентябре 2022 в госовете оказались сразу две дамы из соседних округов Советского района — Наталья Пинус и Светлана Каверзина. Обе не первый год занимались публичной деятельностью и были хорошо известны своим избирателям. Они не примыкали к каким-либо партиям, не были связаны финансовыми обязательствами и закулисными договоренностями с местными властями, что позволяло открыто критиковать действия чиновников и коллег-депутатов. Пинус делала это несколько мягче, Каврезина известна более жесткими оппозиционными взглядами.
Обе они лично ведут свои социальные сети и отличались активной работой на своих округах, чем, собственно, и должен заниматься муниципальный депутат. Одно из последних громких заявлений Светланы Каверзиной связано с ее желанием участвовать в конкурсном отборе на должность мэра Новосибирска, который намечен на начало апреля.
«Можно по разному относиться к Пинус и Каверзиной, но их фамилии на слуху, это первое. А во-вторых, они много работали на округе. Правда, Наталья Ивановна с осени 2022 года заметно сбавила активность и потеряла интерес к работе, это было видно по трансляциям сессий горсовета. В новом созыве горсовета их обеих точно не будет: Пинус уехала на ПМЖ в Черногорию летом 2023 года, а Каверзина из-за причастности к экстремизму лишилась возможности избираться куда-либо», — комментирует журналист и общественный деятель Ерлан Байжанов.
Молодые, эффектные, красивые. Они вихрем ворвались в новосибирскую политику и так же стремительно пропали из политического поля.
Когда Татьяна Эссауленко в 33 года возглавила администрацию Краснообска, многие удивлялись и искали тех, кто оказал ей протекцию. На самом деле, она начала чиновничью карьеру сразу после окончания Сибирского университета потребительской кооперации. Работала в администрации Новосибирского района и в региональном Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.
После прихода на должность главы администрации Эссауленко сменила 70% сотрудников. Ввела практику прямых эфиров в социальных сетях, во время которых жители могла задавать главе поселка самые неудобные вопросы. Но проработав в должности главы немногим более года Эссауленко внезапно уволилась, объяснив свое решение семейными обстоятельствами.
По словам Андрей Михайлова, главы Новосибирского района, за время работы на посту главы поселка Татьяна Эссауленко реализовала ряд крупных проектов и заложила базу для новых инициатив: «Уверен, что жители будут вспоминать её с благодарностью, а сама Татьяна Борисовна проявит через какое-то время свой потенциал на другой работе».
О дальнейшей карьере Эссауленко на сегодняшний момент ничего не известно.
Хельга Пирогова* была самым молодым депутатом новосибирского горсовета текущего созыва. Когда она победила на выборах в 2020 году, ей было 32 года. До этого выпускница педагогического университета успешно занималась маркетингом и была хорошо известна всем участникам уличных протестных акций, многие из которых она и организовывала, например, митинга против депутата Госдумы Леонида Слуцкого и акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Как и Светлана Каверзина, Пирогова* прошла в горсовет при поддержке «Коалиции Новосибирск 2020». Занимала независимую позицию, боролась с точечной застройкой и часто критиковала деятельность мэрии. После начала СВО выступила против военных действий. Наиболее ярким ее образом стало появление на сессии горсовета в синей вышиванке и венке из желтых цветов.
«Есть большая разница между тем, что можно делать в государстве, ведущем мирную жизнь и государством, ведущим боевые действия. Украинцы, на стороне которых по факту выступает эта сборная, соврать не дадут. Наблюдаемое нами шоу закончится для всех его участников достаточно быстро и весьма скверно. Впрочем, есть ещё один вариант — граждане усиленно набирают баллы для получения политического убежища в Прибалтике. Что же, вполне себе рабочий вариант. Правда лучше не затягивать, а то можно на последний самолет и не успеть», — высказался тогда о всех депутатах из «Коалиции 2020» их коллега по горсовету Ростислав Антонов.
Антонов был так же избран депутатом при поддержке «Коалиции», но очень быстро открестился от вчерашних соратников.
Летом 2022 года против Хельги Пировговой* было возбуждено уголовное дело после твита о погибших российских военных. Она покинула Россию, позже была признана иноагентом и лишена депутатского мандата.
*) по решению Минюста РФ внесена в реестр иностранных агентов