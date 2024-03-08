Самые яркие женщины в новосибирской политике: чем они запомнились

У действующего детского омбудсмена в Новосибирской области самый большой политический стаж из тех, кого мы упоминаем в этом материале. Врач-педиатр Надежда Болтенко 1990 году была избрана депутатом Заельцовского районного совета, и с тех пор из политики не уходила. Она в течение нескольких созывов избиралась с городской совет депутатов, занимала пост его председателя. После того, как бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий занял губернаторское кресло, он делегировал ее в качестве представителя от региона в Совет Федерации.