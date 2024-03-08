Топ-5 небанальных идей полезных завтраков: рецепты от диетолога

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Идеальный завтрак для тех, кто следит за фигурой, но при этом не может отказаться от сладкого. По советам специалиста, главное не перебарщивать с бананом так, как в нем содержится большое количество сахара и магния, которые могут перегрузить еще не проснувшийся организм.
Рецепт
Кефир — 50 мл
Рисовая мука — 50 гр
Яйцо — 1 шт
Овсяные хлопья — 25 гр
Разрыхлитель — ½ ч. л.
Банан — 50 гр
«Так, как в рецепте присутствует банан, лучше использовать сахарозаменитель. Эти два продукта взбиваем в блендере вместе с яйцом и кефиром, потом добавляем рисовую муку, разрыхлитель и овсяные хлопья — перемешиваем. Затем на любом растительном масле из получившейся смеси жарим оладушки. В этом блюде 480 ккал — энергии хватит до середины дня», — рассказала Татьяна.
По словам диетолога, подобные оладьи можно готовить по утрам из творога, творожного сыра. Сладкоежкам даже можно завтракать шоколадом, но только горьким и в количестве 10-15 гр.
«Омлет, пожалуй, одно из самых традиционных блюд для завтрака. Яйца — это кладезь витаминов, они содержат B4, А, H, PP, фолиевую кислоту, железо, йод. Белок помогает нам утром „включить“ мозг. Но стоит учесть, что полезны яйца на завтрак в вареном виде, лучше сделать омлет, а вот жареная на масле или сале яичница будет вредна — слишком тяжелая пища. И в день вообще желательно съедать только 1-2 яйца, не больше», — заявила диетолог.
Рецепт
Яйца — 2 шт
Кефир — 50 мл
Можно добавить авокадо, помидор или болгарский перец. Также есть варианты подачи блюда с куриной грудкой.
Яйца взбить с кефиром, вылить в сковороду. Теперь остается дождаться, когда омлет поднимется. Потом нужно сложить его пополам, а перед этим внутрь положить овощи, нарезанные кубиком.
«Творожный сыр и красная рыба богаты витаминами А, D, Е, В9 и Омега-3. Эти продукты очень полезны по утрам. Можно делать с ними бутерброды, только лучше использовать цельнозерновой хлеб, а еще лучше подойдут хлебцы».
Для приготовления овсяноблина понадобятся:
Овсяные хлопья — 50 гр
Молоко — стакан
Семга или другая красная рыба — 50 гр
Яйцо — 1 шт
Сыр творожный
В блендере необходимо измельчить овсяные хлопья, затем добавить к ним молоко, яйцо, соль. Смесь обжарить с двух сторон, потом свернуть пополам, а внутрь добавить творожный сыр и рыбу. Рыбу можно заменить на курицу.
Рецепт
Творог мягкий — 100 гр
Сода — ½ ч. л.
Рисовая мука — 2 ст. л.
Какао — 1 ч. л.
Сахар — по вкусу
Яйцо — 1 шт.
Все ингредиенты смешиваем, выливаем в кружку, потом ставим в микроволновку на 2-3 минуты и наш кекс готов. Его удобно взять с собой в дорогу, съесть на работе или по пути до нее.
Каша — лучший вариант для завтрака детей и взрослых. Но как отметила диетолог, полезна она, если заваривать не из пакетиков. В сухих завтраках большое количество сахара, муки, красителей. Их употребление утром может пагубно сказаться на работе ЖКТ.
«Самые полезные каши на молоке, без сливочного масла и с ограниченным количеством соли. Овсянка богата клетчаткой, магнием, белком, рисовая каша — витаминами группы В, перловая — кальцием и фосфором», — добавила Татьяна Мельник.
Специалист отметила, что любую кашу можно подсластить медом, фруктами, ягодами. Также будет полезно употреблять кашу с овощами: кабачком, тыквой.
Кроме того, по советам диетолога, завтракать можно и не жирными блинами. И как раз есть повод — с 11 марта начинается Масленичная неделя. А рецепты вкусных блинов мы публиковали ранее — читайте в материале Atas.info.