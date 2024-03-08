Топ-5 небанальных идей полезных завтраков: рецепты от диетолога

Идеальный завтрак для тех, кто следит за фигурой, но при этом не может отказаться от сладкого. По советам специалиста, главное не перебарщивать с бананом так, как в нем содержится большое количество сахара и магния, которые могут перегрузить еще не проснувшийся организм.