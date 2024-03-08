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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Топ-5 небанальных идей полезных завтраков: рецепты от диетолога

Топ-5 небанальных идей полезных завтраков: рецепты от диетолога

8 марта 2024, 13:27
Фото: 1MI
Завтрак — главный прием пищи и поэтому должен быть самым полезным и вкусным. Вместе с диетологом, нутрициологом Татьяной Мельник Atas.info составил подборку нескучных и быстрых рецептов завтраков на каждый день.

Бананово-овсяные оладьи

Фото: freepik.com

Идеальный завтрак для тех, кто следит за фигурой, но при этом не может отказаться от сладкого. По советам специалиста, главное не перебарщивать с бананом так, как в нем содержится большое количество сахара и магния, которые могут перегрузить еще не проснувшийся организм.

Рецепт

Кефир — 50 мл

Рисовая мука — 50 гр

Яйцо — 1 шт

Овсяные хлопья — 25 гр

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Банан — 50 гр

«Так, как в рецепте присутствует банан, лучше использовать сахарозаменитель. Эти два продукта взбиваем в блендере вместе с яйцом и кефиром, потом добавляем рисовую муку, разрыхлитель и овсяные хлопья — перемешиваем. Затем на любом растительном масле из получившейся смеси жарим оладушки. В этом блюде 480 ккал — энергии хватит до середины дня», — рассказала Татьяна.

По словам диетолога, подобные оладьи можно готовить по утрам из творога, творожного сыра. Сладкоежкам даже можно завтракать шоколадом, но только горьким и в количестве 10-15 гр.

Омлет с овощами

«Омлет, пожалуй, одно из самых традиционных блюд для завтрака. Яйца — это кладезь витаминов, они содержат B4, А, H, PP, фолиевую кислоту, железо, йод. Белок помогает нам утром „включить“ мозг. Но стоит учесть, что полезны яйца на завтрак в вареном виде, лучше сделать омлет, а вот жареная на масле или сале яичница будет вредна — слишком тяжелая пища. И в день вообще желательно съедать только 1-2 яйца, не больше», — заявила диетолог.
Фото: freepik.com

Рецепт

Яйца — 2 шт

Кефир — 50 мл

Можно добавить авокадо, помидор или болгарский перец. Также есть варианты подачи блюда с куриной грудкой.

Яйца взбить с кефиром, вылить в сковороду. Теперь остается дождаться, когда омлет поднимется. Потом нужно сложить его пополам, а перед этим внутрь положить овощи, нарезанные кубиком.

Овсяноблин с творожным сыром и рыбой

«Творожный сыр и красная рыба богаты витаминами А, D, Е, В9 и Омега-3. Эти продукты очень полезны по утрам. Можно делать с ними бутерброды, только лучше использовать цельнозерновой хлеб, а еще лучше подойдут хлебцы».

Для приготовления овсяноблина понадобятся:

Овсяные хлопья — 50 гр

Молоко — стакан

Семга или другая красная рыба — 50 гр

Яйцо — 1 шт

Сыр творожный

В блендере необходимо измельчить овсяные хлопья, затем добавить к ним молоко, яйцо, соль. Смесь обжарить с двух сторон, потом свернуть пополам, а внутрь добавить творожный сыр и рыбу. Рыбу можно заменить на курицу.

Кекс с какао в микроволновке

Рецепт

Творог мягкий — 100 гр

Сода — ½ ч. л.

Рисовая мука — 2 ст. л.

Какао — 1 ч. л.

Сахар — по вкусу

Яйцо — 1 шт.

Все ингредиенты смешиваем, выливаем в кружку, потом ставим в микроволновку на 2-3 минуты и наш кекс готов. Его удобно взять с собой в дорогу, съесть на работе или по пути до нее.

Фото: freepik.com

Каши

Каша — лучший вариант для завтрака детей и взрослых. Но как отметила диетолог, полезна она, если заваривать не из пакетиков. В сухих завтраках большое количество сахара, муки, красителей. Их употребление утром может пагубно сказаться на работе ЖКТ.

«Самые полезные каши на молоке, без сливочного масла и с ограниченным количеством соли. Овсянка богата клетчаткой, магнием, белком, рисовая каша — витаминами группы В, перловая — кальцием и фосфором», — добавила Татьяна Мельник.

Специалист отметила, что любую кашу можно подсластить медом, фруктами, ягодами. Также будет полезно употреблять кашу с овощами: кабачком, тыквой.

Кроме того, по советам диетолога, завтракать можно и не жирными блинами. И как раз есть повод — с 11 марта начинается Масленичная неделя. А рецепты вкусных блинов мы публиковали ранее — читайте в материале Atas.info.

Рецепты самых вкусных и оригинальных блинов на Масленицу-2024
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#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Завтрак#Полезные завтраки#Диетолог
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