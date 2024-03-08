Тройная смертельная авария произошла на Ленинск-Кузнецкой трассе

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Днем в четверг, 7 марта, на 59 километре трассы Новосибирск-Лениск-Кузнецкий водитель Toyota Land Cruiser по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Далее внедорожник врезался в Toyota Hilux, который следовал за Volkswagen.
В результате 63-летний водитель Volkswagen погиб на месте происшествия, его пассажирка 1959 года рождения получила различные травмы.
Ранее мы рассказывали о том, что жительница Новосибирска ищет свидетелей лобовой аварии в Ордынском районе, в которой пострадали ее родители