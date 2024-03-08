Тройная смертельная авария произошла на Ленинск-Кузнецкой трассе

Днем в четверг, 7 марта, на 59 километре трассы Новосибирск-Лениск-Кузнецкий водитель Toyota Land Cruiser по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Далее внедорожник врезался в Toyota Hilux, который следовал за Volkswagen.