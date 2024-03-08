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Published Сегодня, 02:53

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Updated Сегодня, 02:55

В лобовом столкновении сошлись три автомобиля

Тройная смертельная авария произошла на Ленинск-Кузнецкой трассе

8 марта 2024, 02:53
Фото: пресс-служба ГИБДД по НСО
В лобовом столкновении сошлись три автомобиля

Тройное ДТП унесло жизнь мужчины в Новосибирской области

Три машины столкнулись в Тогучинском районе. Один из водителей погиб, его пассажирка в больнице

Днем в четверг, 7 марта, на 59 километре трассы Новосибирск-Лениск-Кузнецкий водитель Toyota Land Cruiser по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Далее внедорожник врезался в Toyota Hilux, который следовал за Volkswagen.

В результате 63-летний водитель Volkswagen погиб на месте происшествия, его пассажирка 1959 года рождения получила различные травмы.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Новосибирска ищет свидетелей лобовой аварии в Ордынском районе, в которой пострадали ее родители

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#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Смерть#Гибдд
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