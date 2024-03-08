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Подрядчик должен провести комплексную реконструкцию дороги

Улицу Выборная ждет масштабный ремонт: пробки неизбежны до конца года

8 марта 2024, 04:40
Фото: 1MI
Подрядчик должен провести комплексную реконструкцию дороги

Улицу Выборная в Новосибирске отремонтируют за 198 млн рублей

Контракт на ремонт улицы в Октябрьском районе получил «Новосибирскавтодор»

Муниципальное «Управление дорожного строительства» заключило контракт с АО «Новосибирскавтодор» на комплексный ремонт автодороги на улице Выборная в Октябрьском районе Новосибирска. Полная стоимость контракта, рассчитанного до конца 2024 года, составляет 198 724 639 рублей.

Согласно данным сайта госзакупок, за эти деньги подрядчик должен демонтировать старое дорожное покрытие, дорожные знаки и бордюры, нанести новое дорожное покрытие из асфальтобетона, выполнить мощение тротуаров плиткой, заново установить дорожные знаки и нанести разметку.

Учитывая востребованность дороги, можно спрогнозировать постоянные дорожные заторы, которые будут возникать на Выборной, в течение весны, лета и осени текущего года.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Дорога#Асфальт
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