Улицу Выборная ждет масштабный ремонт: пробки неизбежны до конца года

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Муниципальное «Управление дорожного строительства» заключило контракт с АО «Новосибирскавтодор» на комплексный ремонт автодороги на улице Выборная в Октябрьском районе Новосибирска. Полная стоимость контракта, рассчитанного до конца 2024 года, составляет 198 724 639 рублей.
Согласно данным сайта госзакупок, за эти деньги подрядчик должен демонтировать старое дорожное покрытие, дорожные знаки и бордюры, нанести новое дорожное покрытие из асфальтобетона, выполнить мощение тротуаров плиткой, заново установить дорожные знаки и нанести разметку.
Учитывая востребованность дороги, можно спрогнозировать постоянные дорожные заторы, которые будут возникать на Выборной, в течение весны, лета и осени текущего года.