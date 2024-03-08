В Болотнинском районе произошло смертельное ДТП

Утром в пятницу, 8 марта, 34-летняя женщина за рулем Honda Fit на 103 километре трассы Р-255 «Сибирь» при совершении обгона выехала на встречную полосу, не рассчитав дистанцию до встречных машин. В результате произошло лобовое столкновение с Lexus RX35.