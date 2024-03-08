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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

Пассажир Honda Fit погиб в аварии в Болотнинском районе Новосибирской области

В Болотнинском районе произошло смертельное ДТП

8 марта 2024, 08:21
Фото: пресс-служба УГИБДД по НСО

Пассажир Honda Fit погиб в аварии в Болотнинском районе Новосибирской области

В результате лобового столкновения автомобилей один человек погиб, один травмирован

Утром в пятницу, 8 марта, 34-летняя женщина за рулем Honda Fit на 103 километре трассы Р-255 «Сибирь» при совершении обгона выехала на встречную полосу, не рассчитав дистанцию до встречных машин. В результате произошло лобовое столкновение с Lexus RX35.

Пассажир автомобиля Honda, мужчина 1989 года рождения, погиб на месте аварии, водитель получила травмы.

«Госавтоинспекция напоминает, что при совершении манёвров обгона необходимо учитывать не только погодные условия и состояние проезжей части, а также технические особенности вашего автомобиля! Будьте внимательны», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ГИБДД.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленинск-Кузнецкой трассе мужчина погиб в тройном ДТП.

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