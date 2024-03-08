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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:22

Траты на ЖХК сразу серьезно уменьшают бюджет пенсионера

Журналист из Новосибирска поставил эксперимент по выживанию на среднюю пенсию

8 марта 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
Траты на ЖХК сразу серьезно уменьшают бюджет пенсионера

Как прожить на среднюю пенсию в Новосибирске: 22 858 рублей в месяц

Журналист из Новосибирска поставил эксперимент на себе и решил месяц прожить на сумму, равную среднему региональному размеру пособия по старости

Журналист Анатолий Якимов решил проверить, как можно жить, если в твоем распоряжении на месяц только 22 858 рублей. Это средний размер пособия неработающего пенсионера. Эксперимент длился весь февраль. В первый день была внесена квартплата за однокомнатную квартиру, куплен социальный проездной на общественный транспорт, оплачены услуги интернет-провайдера и сотовой связи. В сумме получилось 4313 рублей. Таким образом, на дальнейшую жизнь осталось 18 585 рублей, по 640,86 рубля в день.

Экспериментатор заказал продукты в одном из сетевых магазинов на 8 тысяч рублей: куриное филе, молоко, овощи, сахар, немного рыбы и куриных яиц. Оставшиеся 3500 рублей потратил на макароны, крупы и чай.

На среднюю пенсию в Новосибирске вполне можно прожить, делает вывод Якимов. Однако трудно назвать этот эксперимент достоверным. Как правило, пенсионеры вынуждены тратить существенную часть своего дохода на покупку лекарств. Эту статью расходов журналист не учел.

Стоит заметить, что согласно постановлению правительства Новосибирской области величина прожиточного минимума для пенсионеров равняется 13 173 рублям в месяц.

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#Новосибирск#Пенсии#Пенсионеры#Прожиточный мимимум#Эксперимент
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