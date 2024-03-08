Журналист из Новосибирска поставил эксперимент по выживанию на среднюю пенсию

Журналист Анатолий Якимов решил проверить, как можно жить, если в твоем распоряжении на месяц только 22 858 рублей. Это средний размер пособия неработающего пенсионера. Эксперимент длился весь февраль. В первый день была внесена квартплата за однокомнатную квартиру, куплен социальный проездной на общественный транспорт, оплачены услуги интернет-провайдера и сотовой связи. В сумме получилось 4313 рублей. Таким образом, на дальнейшую жизнь осталось 18 585 рублей, по 640,86 рубля в день.