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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 10:23

За учебу в НГУ придется ежегодно отдавать свыше 200 тысяч рублей

Новосибирские студенты отдадут за год в НГУ 200 тысяч рублей

9 марта 2024, 09:57
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
За учебу в НГУ придется ежегодно отдавать свыше 200 тысяч рублей

Стоимость годового обучения в НГУ превысила 200 тысяч рублей

Новосибирский государственный университет является одним из самых престижных в Сибири. Соответствует этому и плата за обучение.

Стоимость годового обучения в НГУ растет в геометрической прогрессии. В нынешнем году студентам придется отдать за возможность «погрызть гранит науки» свыше 200 тысяч рублей.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», самым популярным и дорогим факультетом станет менеджмент — за один курс бакалавриата придется выложить 222 тысячи рублей. Не менее «золотым» является изучение набирающих популярность восточных языков — 217 тысяч рублей. На третьем месте журналистика — 195 тысяч рублей.

В национальном рейтинге вузов НГУ находится на седьмом месте. При этом он — единственный, вошедший в первую десятку.

Напомним, что новосибирские выпускники все чаще выбирают точные науки до сдачи ЕГЭ.

Физику и математику все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ
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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вузы#НГУ#Высшее образование#Александр Ляхов
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