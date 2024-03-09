Новосибирские студенты отдадут за год в НГУ 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Стоимость годового обучения в НГУ растет в геометрической прогрессии. В нынешнем году студентам придется отдать за возможность «погрызть гранит науки» свыше 200 тысяч рублей.
Как сообщает «АиФ-Новосибирск», самым популярным и дорогим факультетом станет менеджмент — за один курс бакалавриата придется выложить 222 тысячи рублей. Не менее «золотым» является изучение набирающих популярность восточных языков — 217 тысяч рублей. На третьем месте журналистика — 195 тысяч рублей.
В национальном рейтинге вузов НГУ находится на седьмом месте. При этом он — единственный, вошедший в первую десятку.
Напомним, что новосибирские выпускники все чаще выбирают точные науки до сдачи ЕГЭ.