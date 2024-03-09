Певец из Новосибирска Шура задержал шоу почти на полтора часа

Причины задержки шоу остались неизвестны. Однако вскоре новосибирец все же вышел к поклонникам и спел практически все нестареющие хиты. Особенно сибиряки подпевали композиции «Твори добро». Стоит отметить, что на концерте в большинстве присутствовали зрители в возрасте.