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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:52

Шура задержал концерт в Новосибирске

Певец из Новосибирска Шура задержал шоу почти на полтора часа

9 марта 2024, 03:43
Фото: ВК / Шура (Александр Медведев)
Шура задержал концерт в Новосибирске

В Новосибирске Шура начал концерт спустя полтора часа

Уроженец Новосибирска Шура Александр Медведев (Шура) задержал выступление в родном городе на час и пятнадцать минут. Шоу проходило в баре Сергея Жукова «Руки вверх!».

В течение часа Александр Медведев не спешил появляться на сцене. Часть зрителей из-за этого испытали смешанные чувства.

«Я мечтала увидеть Шуру, так как слушаю песни с детства. А он, получается, не уважает чувства зрителей? Нехорошо получается», — рассказала Atas. Info зрительница Анна.

Причины задержки шоу остались неизвестны. Однако вскоре новосибирец все же вышел к поклонникам и спел практически все нестареющие хиты. Особенно сибиряки подпевали композиции «Твори добро». Стоит отметить, что на концерте в большинстве присутствовали зрители в возрасте.

Напомним, что Шура со скандалом ушел с передачи «Это нормально?» на ТНТ.

Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ
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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Концерт#Артист#Александр Ляхов#Шура
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