Певец из Новосибирска Шура задержал шоу почти на полтора часа

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
В течение часа Александр Медведев не спешил появляться на сцене. Часть зрителей из-за этого испытали смешанные чувства.
«Я мечтала увидеть Шуру, так как слушаю песни с детства. А он, получается, не уважает чувства зрителей? Нехорошо получается», — рассказала Atas. Info зрительница Анна.
Причины задержки шоу остались неизвестны. Однако вскоре новосибирец все же вышел к поклонникам и спел практически все нестареющие хиты. Особенно сибиряки подпевали композиции «Твори добро». Стоит отметить, что на концерте в большинстве присутствовали зрители в возрасте.
Напомним, что Шура со скандалом ушел с передачи «Это нормально?» на ТНТ.