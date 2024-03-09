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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В НСО за первую неделю весны произошло 50 пожаров

9 марта 2024, 07:05

В Новосибирской области МЧС назвало причину свыше 40 пожаров

В Новосибирской области с 1 по 5 марта произошло свыше 40 пожаров. Причиной явилось неосторожное обращение с огнем.

Всего с 1 по 5 марта произошло 43 пожара. Это меньше аналогичного показателя за февраль — 58 возгораний -, но также является крупной цифрой.

В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили о соблюдении техники безопасности при работе с печками и приборами, подключенными к электросети.

«При топке печей не следует использовать горючие жидкости. Не оставлять ее без присмотра и не допускать в помещение детей. Мебель и горючие материалы размещать на расстоянии около 70 сантиметров», — рассказали в ведомстве.

Мартовская погода отличается непостоянством. Синоптики рассказали, чего ожидать новосибирцам в первый весенний месяц.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Статистика#Александр Ляхов#ГУ МЧС#Пожары
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