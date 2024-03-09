В НСО за первую неделю весны произошло 50 пожаров

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:29
Всего с 1 по 5 марта произошло 43 пожара. Это меньше аналогичного показателя за февраль — 58 возгораний -, но также является крупной цифрой.
В ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили о соблюдении техники безопасности при работе с печками и приборами, подключенными к электросети.
«При топке печей не следует использовать горючие жидкости. Не оставлять ее без присмотра и не допускать в помещение детей. Мебель и горючие материалы размещать на расстоянии около 70 сантиметров», — рассказали в ведомстве.
Мартовская погода отличается непостоянством. Синоптики рассказали, чего ожидать новосибирцам в первый весенний месяц.