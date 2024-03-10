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Дети подрались

Бастрыкин приказал возбудить дело из-за нападения на подростка в Новосибирске

10 марта 2024, 03:33
Фото: 1MI
Дети подрались
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за нападения на школьника в Новосибирске.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором один из школьников избивает другого. Жертва пытается защититься, но нападающий оказывается сильнее.

По информации, распространенной Следкомом, ученик одной из школ в Новосибирске избил своего одноклассника и затем требовал деньги. Происшествие произошло в одной из школ Юго-западного жилмассива.

В связи с этим инцидентом проводится предварительное расследование. Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело и представить отчет о его ходе.

Напомним, в начале марта подростки устроили драку посреди улицы. Другие школьники снимали произошедшее на видео.

Подростки устроили драку посреди улицы — другие школьники снимали на видео
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#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Уголовное дело#Драка#Подростки#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин
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