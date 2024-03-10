Бастрыкин приказал возбудить дело из-за нападения на подростка в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В социальных сетях было опубликовано видео, на котором один из школьников избивает другого. Жертва пытается защититься, но нападающий оказывается сильнее.
По информации, распространенной Следкомом, ученик одной из школ в Новосибирске избил своего одноклассника и затем требовал деньги. Происшествие произошло в одной из школ Юго-западного жилмассива.
В связи с этим инцидентом проводится предварительное расследование. Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело и представить отчет о его ходе.
Напомним, в начале марта подростки устроили драку посреди улицы. Другие школьники снимали произошедшее на видео.