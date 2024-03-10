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Известная повар из Новосибирска поделилась коронным рецептом блинов на Масленицу

Известная повар из Новосибирска поделилась коронным рецептом блинов на Масленицу

9 марта 2024, 23:00
Фото: 1MI
Фирменным рецептом блинов на Масленицу-2024 с редакцией Atas.info поделилась повар из Новосибирска, прославившаяся в TikTok* забавной нарезкой лука Евгения Романова. Девушка по уникальной методике заваривает тесто на блины.

По словам Евгении, секрет пористых и воздушных заварных блинов — холодная вода и кипяток. Также она использует во время готовки блинной основы молоко, яйца, соль, сахар, соду и растительное масло.

«В миску разбивается 2 яйца, потом вливаем молоко, полученную смесь взбиваем. Следом добавляем сахар по вкусу. Помешивая, добавляем холодную водичку, потом понемногу вводим муку и доводим до однородной консистенции. Тесто получается густое. В него выливаем стакан кипятка, в котором уже разведены соль и сода. Обязательно тесто нужно постоянно мешать, чтобы оно заваривалось. Даем постоять минут 10, чтобы активировалась сода, набухла мука. В конце вливаем 3–4 столовые ложки растительного масла, перемешиваем и даём смеси ещё отдохнуть», — поделилась повар Евгения Романова.

Напомним, в 2024 году Масленицу встретит вся страна 11 марта. Ранее Atas.info собрал самые уникальные рецепты вкусных блинов — читайте в нашем материале.

Рецепты самых вкусных и оригинальных блинов на Масленицу-2024
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Масленица#Блины
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