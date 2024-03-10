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Городок закрылся

Ледовый городок закрылся на Михайловской набережной в Новосибирске

10 марта 2024, 11:50
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Городок закрылся
Ледовый городок на Михайловской набережной завершил работу после двухмесячного сезона, в котором были представлены ледяные скульптуры на тему «Времена года».

Сегодня, 10 марта, завершил свою работу аттракцион «Ледовый городок» на Михайловской набережной в Новосибирске, сообщили в МАУ «Дирекция городских парков».

В этом году ледовый городок был открыт в канун Нового года — 30 декабря. Он работал каждый день с 11:00 до 22:00. Тематикой аттракциона в этом сезоне были «Времена года».

Ледяные скульптуры и горки создавали мастера из разных городов России, таких как Тюмень, Первоуральск, Екатеринбург, Камышлов, Пышма, Новосибирск, Барнаул, Манжерок и Москва.

Отметим, что в Новосибирске уже начало теплеть, поэтому горки и другие зимние забавы уже не актуальны для такой погоды.

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#Новосибирск#Михайловская набережная#Новый год#Эмилия Губарева#Ледовый городок#Горки
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