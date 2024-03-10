Ледовый городок закрылся на Михайловской набережной в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Сегодня, 10 марта, завершил свою работу аттракцион «Ледовый городок» на Михайловской набережной в Новосибирске, сообщили в МАУ «Дирекция городских парков».
В этом году ледовый городок был открыт в канун Нового года — 30 декабря. Он работал каждый день с 11:00 до 22:00. Тематикой аттракциона в этом сезоне были «Времена года».
Ледяные скульптуры и горки создавали мастера из разных городов России, таких как Тюмень, Первоуральск, Екатеринбург, Камышлов, Пышма, Новосибирск, Барнаул, Манжерок и Москва.
Отметим, что в Новосибирске уже начало теплеть, поэтому горки и другие зимние забавы уже не актуальны для такой погоды.