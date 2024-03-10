Луна с Юпитером встретятся в небе над Новосибирском

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
С 13 марта жители Новосибирска смогут наблюдать на небе сближение Луны и Юпитера. Об этом сообщает Сибирский государственный университет геосистем и технологий.
Планеты приблизятся друг к другу в 2:13 по московскому времени. Это явление будет видно невооруженным глазом, но лучше всего наблюдать его через бинокль. Март — самый подходящий месяц для наблюдения за Юпитером.
Кроме того, во второй половине месяца новосибирцы смогут увидеть планету Меркурий на небе над городом.
Напомним, сибиряки 10 марта застанут кармическое новолуние. Астрологи утверждают, что с этого момента в жизни каждого человека произойдут перемены.