Мать бросила двоих детей в запертой квартире — шокирующий случай проверит Следком

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин начал контролировать расследование инцидента, когда двоих детей оставили на произвол судьбы в запертой квартиры. Региональный руководитель следственного управления Евгений Долгалев будет отчитываться по ходу проверки и установленным обстоятельствам.
По информации, которая была распространена в социальных сетях, мать оставила двоих детей в возрасте 3 и 5 лет на ночь в одной из квартир дома в Калининском районе. Соседи услышали плач детей и обратились за помощью в соответствующие органы. Спасатели МАСС вскрыли дверь и передали детей полиции.
Следственные органы проводят проверку по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Напомним, что это не единственный подобный случай: совсем недавно в Новосибирске мать оставила мальчика одного. Без еды и воды. Когда тот проголодался и уже не мог быть один, то начал звать на помощь.