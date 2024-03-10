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Дети были одни

Мать бросила двоих детей в запертой квартире — шокирующий случай проверит Следком

10 марта 2024, 09:36
Фото: 1MI
Дети были одни

Бастрыкин взял на контроль проверку по делу о детях, брошенных в квартире

Глава Следственного комитета взял на контроль проверку дела о детях, оставленных в запертой квартире в Новосибирске.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин начал контролировать расследование инцидента, когда двоих детей оставили на произвол судьбы в запертой квартиры. Региональный руководитель следственного управления Евгений Долгалев будет отчитываться по ходу проверки и установленным обстоятельствам.

По информации, которая была распространена в социальных сетях, мать оставила двоих детей в возрасте 3 и 5 лет на ночь в одной из квартир дома в Калининском районе. Соседи услышали плач детей и обратились за помощью в соответствующие органы. Спасатели МАСС вскрыли дверь и передали детей полиции.

Следственные органы проводят проверку по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Напомним, что это не единственный подобный случай: совсем недавно в Новосибирске мать оставила мальчика одного. Без еды и воды. Когда тот проголодался и уже не мог быть один, то начал звать на помощь.

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#Новосибирск#Дети#Полиция#Проверка#Мать#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин
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