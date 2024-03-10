Младенцу парализовало руку в новосибирском роддоме. Заведено уголовное дело

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
История началась в августе 2023 года, когда Сюзанну Хайруллину госпитализировали на восьмом месяце беременности. Врачи решили не делать кесарево сечение, хотя заметили, что ребенок крупный. Роды длились около 4,5 часов.
После родов Сюзанна попросила акушерку принести ей новорожденного. Она поцеловала ребенка, а затем его забрали. Вечером того же дня медсестра сообщила Сюзанне, что у ее сына синяк на лице и он плохо шевелит рукой.
Первоначально верный диагноз не был поставлен. Несколько дней спустя синяк исчез, но рука продолжала быть неподвижной. После выписки стало известно, что у младенца диагностирован акушерский паралич или парез Дюшена-Эрба, вызванный родовой травмой, пишет КП-Новосибирск.
После родов женщина обратилась в Минздрав с жалобами. В ответ ей сообщили, что оказанная помощь соответствовала установленным требованиям и никакие нарушения обнаружены не были. Теперь инцидент будет расследовать полиция. За невыполнение безопасных работ врачам грозит до двух лет лишения свободы.