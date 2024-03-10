Младенцу парализовало руку в новосибирском роддоме. Заведено уголовное дело

После родов женщина обратилась в Минздрав с жалобами. В ответ ей сообщили, что оказанная помощь соответствовала установленным требованиям и никакие нарушения обнаружены не были. Теперь инцидент будет расследовать полиция. За невыполнение безопасных работ врачам грозит до двух лет лишения свободы.