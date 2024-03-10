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Движение остановилось

Полиция в Новосибирске перекрыла улицу Танковую из-за обрыва проводов

10 марта 2024, 08:41
Фото: АСТ-54
Движение остановилось
Транспортный коллапс возник в Калининском районе Новосибирска из-за обрыва контактных сетей для троллейбусов.

10 марта на правом берегу Новосибирска произошел обрыв контактной сети для троллейбусов. Инцидент случился на улице Танковой, напротив универмага «Калининский».

В результате этого произошел транспортный коллапс. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок дороги на подъезде к универмагу и перенаправляют движение всех автомобилей на улицу Ипподромскую.

Из-за этого на улице Народной, Кропоткина и Ипподромской собралась пробка. Работы по восстановлению контактной сети уже начались. Как только ее починят, дорогу откроют.

Изменили движение транспорта из-за обрыва контактной сети на площади Труда
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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбусы#Калининский район#Эмилия Губарева
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