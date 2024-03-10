Полиция в Новосибирске перекрыла улицу Танковую из-за обрыва проводов

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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10 марта на правом берегу Новосибирска произошел обрыв контактной сети для троллейбусов. Инцидент случился на улице Танковой, напротив универмага «Калининский».
В результате этого произошел транспортный коллапс. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок дороги на подъезде к универмагу и перенаправляют движение всех автомобилей на улицу Ипподромскую.
Из-за этого на улице Народной, Кропоткина и Ипподромской собралась пробка. Работы по восстановлению контактной сети уже начались. Как только ее починят, дорогу откроют.