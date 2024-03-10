Снегопад и похолодание надвигается на Новосибирск в марте 2024

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Водителей в Новосибирске предупредили о приближающемся снегопаде и похолодании. Госавтоинспекция региона призывает быть особенно осторожными на дорогах.
По информации Западно-Сибирского управления Гидрометцентра, с 10 по 12 марта в Новосибирской области ожидается выпадение снега, плохая видимость и продолжение похолодания.
На данный момент дорожное покрытие обрабатывается противогололедными смесями. Водителям советуют соблюдать правила дорожного движения, быть особенно внимательными и не делать резких перемещений. Если возможно, стоит избегать дальних поездок.