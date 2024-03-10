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Снегопад приближается

Снегопад и похолодание надвигается на Новосибирск в марте 2024

10 марта 2024, 05:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Снегопад приближается

Автомобилистов предупредили о снегопаде и похолодании в Новосибирске

Водителей в Новосибирске предупредили о снегопаде и похолодании, призывая быть предельно внимательными на дорогах и избегать дальних поездок.

Водителей в Новосибирске предупредили о приближающемся снегопаде и похолодании. Госавтоинспекция региона призывает быть особенно осторожными на дорогах.

По информации Западно-Сибирского управления Гидрометцентра, с 10 по 12 марта в Новосибирской области ожидается выпадение снега, плохая видимость и продолжение похолодания.

На данный момент дорожное покрытие обрабатывается противогололедными смесями. Водителям советуют соблюдать правила дорожного движения, быть особенно внимательными и не делать резких перемещений. Если возможно, стоит избегать дальних поездок.

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#Новосибирск#Дороги#Похолодание#Эмилия Губарева#Снегопад#Госавтоинспекция
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