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Милая обезьянка

Трогательное видео с детенышем очкового лангура показал Новосибирский зоопарк

10 марта 2024, 07:29
Фото: Новосибирский зоопарк
Милая обезьянка
Видео с детенышем очкового лангура в новосибирском зоопарке вызвало трогательные эмоции у зрителей: он очень аппетитно ел.

В воскресенье, 10 марта, новосибирский зоопарк удивил своих посетителей трогательным видео, на котором запечатлен маленький очковый лангур.

На записи можно ясно увидеть, что у детеныша пока еще есть оранжевая шерсть: со временем она станет темнее, как у взрослых особей. Но что самое интересное — малыш обожает есть и с удовольствием принимает предлагаемые зоопарком лакомства.

Чтобы увидеть обезьяну, можно отправиться в павильон «Тропический мир», где находится вольер с очковыми лангурами. Их малышей можно наблюдать на втором этаже.

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