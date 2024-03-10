Трогательное видео с детенышем очкового лангура показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В воскресенье, 10 марта, новосибирский зоопарк удивил своих посетителей трогательным видео, на котором запечатлен маленький очковый лангур.
На записи можно ясно увидеть, что у детеныша пока еще есть оранжевая шерсть: со временем она станет темнее, как у взрослых особей. Но что самое интересное — малыш обожает есть и с удовольствием принимает предлагаемые зоопарком лакомства.
Чтобы увидеть обезьяну, можно отправиться в павильон «Тропический мир», где находится вольер с очковыми лангурами. Их малышей можно наблюдать на втором этаже.