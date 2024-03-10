atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Где билеты дороже всего

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске оказались самые дорогие билеты в театр

10 марта 2024, 04:22
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Где билеты дороже всего

В Новосибирске составили топ российских театров по ценам на билеты

Новосибирцы часто сталкиваются с большим подорожанием билетов в НОВАТ в дни премьер или праздничные дни. В каких российских театрах билеты еще дороже?

В России есть 37 оперных театров, где на сцене исполняются классические произведения, такие как «Лебединое озеро», «Кармен», «Баядерка», «Спящая красавица», «Жизель», «Щелкунчик» и другие. BFM-Новосибирск провел сравнение цен на билеты на балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Самые дорогие билеты на «Лебединое озеро» можно приобрести в Москве — в Большом театре их стоимость составляет от 3 000 до 30 000 рублей. Второе место занимает Мариинский театр в Санкт-Петербурге, где билеты стоят от 6 400 до 14 000 рублей.

Новосибирский театр оперы и балета занимает третье место по стоимости билетов на «Лебединое озеро», которые продаются от 2 500 до 12 500 рублей. За ним следует Пермский театр оперы и балета, где цена билета составляет от 6 000 до 12 000 рублей.

Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000
Узнать подробнее

Екатеринбургский театр оперы и балета предлагает билеты на «Лебединое озеро» по цене от 500 до 5 000 рублей, а Самарский театр оперы и балета — от 300 до 3 000 рублей. В Нижегородском театре оперы и балета билеты стоят от 500 до 2 500 рублей. Татарский театр оперы и балета в Казани продает билеты по фиксированной стоимости — 2 500 рублей. Башкирский театр оперы и балета в Уфе предлагает билеты по цене от 350 до 2 000 рублей. В Приморье попасть на премьеру в Мариинский театр можно по цене от 300 до 600 рублей.

Читайте также:
НОВАТ продает билеты на выступление балерины Большого театра за 50 тысяч рублейЗвезды балета из Китая выступят в новосибирском НОВАТеКвартиру с видом на НОВАТ продают в Новосибирске за 41 млн рублей
#Культура#Новосибирск#Рейтинг#Новат#Билеты#Эмилия Губарева#Оперный театр
Подпишитесь
Самые яркие женщины в новосибирской политике: чем они запомнились
8 марта, 02:03
Школьника, покусавшего учителя, перевели на индивидуальное обучение
7 марта, 10:20
Кармическое новолуние 10 марта — что это такое и как повлияет на россиян
7 марта, 07:23
Бассейн, финская сауна, хаммам: топ-5 самых элитных квартир в Новосибирске
7 марта, 16:25
Противники мусорного комплекса под Новосибирском обратились к кандидатам в президенты
7 марта, 10:42
Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
6 марта, 05:58