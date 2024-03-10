В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске оказались самые дорогие билеты в театр

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В России есть 37 оперных театров, где на сцене исполняются классические произведения, такие как «Лебединое озеро», «Кармен», «Баядерка», «Спящая красавица», «Жизель», «Щелкунчик» и другие. BFM-Новосибирск провел сравнение цен на билеты на балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».
Самые дорогие билеты на «Лебединое озеро» можно приобрести в Москве — в Большом театре их стоимость составляет от 3 000 до 30 000 рублей. Второе место занимает Мариинский театр в Санкт-Петербурге, где билеты стоят от 6 400 до 14 000 рублей.
Новосибирский театр оперы и балета занимает третье место по стоимости билетов на «Лебединое озеро», которые продаются от 2 500 до 12 500 рублей. За ним следует Пермский театр оперы и балета, где цена билета составляет от 6 000 до 12 000 рублей.
Екатеринбургский театр оперы и балета предлагает билеты на «Лебединое озеро» по цене от 500 до 5 000 рублей, а Самарский театр оперы и балета — от 300 до 3 000 рублей. В Нижегородском театре оперы и балета билеты стоят от 500 до 2 500 рублей. Татарский театр оперы и балета в Казани продает билеты по фиксированной стоимости — 2 500 рублей. Башкирский театр оперы и балета в Уфе предлагает билеты по цене от 350 до 2 000 рублей. В Приморье попасть на премьеру в Мариинский театр можно по цене от 300 до 600 рублей.