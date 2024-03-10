В Новосибирске перекрыли улицу Богдана Хмельницкого после обрыва проводов — ФОТО

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Авария произошла днем 10 марта на улице Богдана Хмельницкого, 1. Как выяснилось, грузовик оборвал провода на перекрестке.
Из-за обрыва проводов полиция закрыла проезд по Богдана Хмельницкого. Это вызвало большие пробки на улицах Народной, Кропоткина и Ипподромской.
В настоящее время специализированные службы проводят там аварийные работы. Полиция регулирует дорожное движение. Об этом сообщают читатели Atas.info, прислав фотографии в редакцию.