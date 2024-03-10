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На улицах образовались пробки

В Новосибирске перекрыли улицу Богдана Хмельницкого после обрыва проводов — ФОТО

10 марта 2024, 12:10
Фото: atas.info
На улицах образовались пробки

Появились фото перекрытой улицы Богдана Хмельницкого из-за обрыва проводов

В Новосибирске перекрыли улицу Богдана Хмельницкого из-за обрыва троллейбусных проводов, что привело к образованию пробок на соседних улицах.

Авария произошла днем 10 марта на улице Богдана Хмельницкого, 1. Как выяснилось, грузовик оборвал провода на перекрестке.

Фото: atas.info

Из-за обрыва проводов полиция закрыла проезд по Богдана Хмельницкого. Это вызвало большие пробки на улицах Народной, Кропоткина и Ипподромской.

Фото: 2ГИС
Фото: atas.info

В настоящее время специализированные службы проводят там аварийные работы. Полиция регулирует дорожное движение. Об этом сообщают читатели Atas.info, прислав фотографии в редакцию.

Фото: atas.info
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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Авария#Эмилия Губарева
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