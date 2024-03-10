Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, проводит свои выходные на горных склонах, занимаясь лыжным спортом. Она поделилась фотографией с отдыха в своих социальных сетях.
На снимке Анна Терешкова запечатлена в белом спортивном костюме и шлеме для горного лыжного спорта, на фоне заснеженной местности. Место, где проходит ее отдых, указано не было.
«Опять пользуюсь возможностью длинных выходных и семьей катаемся на лыжах!», — поделилась она.
Напомним, ранее мы рассказали о самых ярких женщинах Новосибирска в политике, а также чем они запомнились. Среди них есть и чиновница Терешкова.