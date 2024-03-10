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Чиновница отдыхает

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах

10 марта 2024, 08:48
Фото: Анна Терешкова/ВКонтакте
Чиновница отдыхает
Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, наслаждается отдыхом в горах и делится фото своих лыжных прогулок.

Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, проводит свои выходные на горных склонах, занимаясь лыжным спортом. Она поделилась фотографией с отдыха в своих социальных сетях.

На снимке Анна Терешкова запечатлена в белом спортивном костюме и шлеме для горного лыжного спорта, на фоне заснеженной местности. Место, где проходит ее отдых, указано не было.

«Опять пользуюсь возможностью длинных выходных и семьей катаемся на лыжах!», — поделилась она.

Напомним, ранее мы рассказали о самых ярких женщинах Новосибирска в политике, а также чем они запомнились. Среди них есть и чиновница Терешкова.

Самые яркие женщины в новосибирской политике: чем они запомнились
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#Общество#Новосибирск#Отдых#Анна Терешкова#Селфи#Эмилия Губарева#Вице-мэр#Горы#Лыжи
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